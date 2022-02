Mundial de Clubes | Fuente: FIFA

La fiesta del fútbol no se detiene. Chelsea, campeón europeo, defenderá el dominio absoluto del Viejo Continente en el Mundial de Clubes ante los otros grandes aspirantes, el Palmeiras y el Monterrey, que acuden a Emiratos Árabes Unidos a poner fin a una década de sequía americana.



Desde que el Corinthians se impuso en la final de 2012 precisamente al Chelsea (1-0) con gol del peruano Paolo Guerrero, ningún conjunto americano ha logrado alzar el trofeo. El Real Madrid, con cuatro títulos, el Bayern Múnich, con dos, y el Liverpool y el Barcelona, con uno, han confirmado el dominio del ganador de la Champions europea.

Comparece por segunda edición consecutiva el Palmeiras tras hacerse de nuevo con la Copa Libertadores. Lo hace dispuesto a sacarse la espina del año pasado, cuando cayó en semifinales ante el Tigres UANL mexicano (0-1).



Los Rayados de Monterrey, campeones de la Concacaf, viajaron a Abu Dabi con la misión de ser protagonistas del Mundial de Clubes bajo la batuta de un buen conocedor del fútbol europeo como Javier Aguirre.



Jugará el torneo por quinta vez tras hacerlo en 2011, 2012, 2013 y 2019. Fue tercero en las dos últimas y su misión es cuanto menos mejorar esta plaza. Para ello debe superar en cuartos al Al-Ahly egipcio, uno de los clubes con más solera e historia de África, y luego en semifinales le esperaría el Palmeiras.



El año pasado el Tigres UANL le enseñó el camino a los Rayados, aunque, antes de empezar, la clave para Aguirre es ir paso a paso, centrarse en el conjunto egipcio y posteriormente en el brasileño.







André Carrillo dice presente en el Mundial de Clubes

Por el otro lado, el Chelsea del germano Thomas Tuchel espera rival. Saldrá del conjunto que salga vencedor de la ronda previa entre el Al-Jazira local y el novato Pirae tahitiano y del que resulte ganador de este choque ante el Al-Hilal saudí.

El Al-Jazira fue cuarto en 2017, también como local, pero en semifinales le planteó numerosos problemas al Real Madrid (1-2), a la postre campeón, que tuvo que remontar en el segundo periodo con dianas del luso Cristiano Ronaldo y el galés Gareth Bale.

El Pirae será el primer equipo de Tahití que participe en un Mundial de Clubes. Lo hará tras la imposibilidad de que viajase el Auckland City neozelandés por la pandemia e incluso se ha trasladado mermado tras verse afectado por un brote. El técnico, Naea Bennett, aseguró que no hay excusas y que tratarán de hacer una buena presentación ante el cuadro que dirige el exfutbolista neerlandés Marcel Keizer.

El encuentro que dará el pistoletazo de salida comenzará en el Mohammad Bin Zayed Stadium de Abu Dabi este jueves 3. Para el sábado está previsto, en el Al Nahyan Stadium, el choque entre el Al-Ahly y el Monterrey, a la misma hora, y el domingo se completarán los cuartos.

Palmeiras y Chelsea, como cabezas de serie, aguardan el progreso del torneo. El conjunto brasileño jugará en el Al Nahyan el martes 8 y el Chelsea el miércoles 9 en el Mohammad Bin Zayed, escenario de la final el sábado 12.

Equipos participantes en el Mundial de Clubes 2022

Al-Jazira

AS Pirae

Al-Ahly

Monterrey

Al Hilal

Palmeiras

Chelsea





Fixture del Mundial de Clubes

Primera ronda

Miércoles, 3 de febrero

11:30 a.m. Al-Jazira vs AS Pirae - TNT Sports / HBO Max

Segunda ronda

Sábado, 5 de febrero

11:30 a.m. Al-Ahly vs Monterrey - TNT Sports / HBO Max

Domingo, 6 de febrero

11:30 a.m. Al-Hilal vs Ganador (Al-Jazira vs AS Pirae) - TNT Sports / HBO Max

Semifinal del Mundial de Clubes 2022

Martes, 8 de febrero

11:30 a.m. Palmeiras vs Ganador (Al-Ahly vs Monterrey)

Miércoles, 9 de febrero

11:30 a.m. Ganador (Al Hilal vs Ganador (Al-Jazira vs AS Pirae) vs Chelsea

Partido por el quinto puesto

Miércoles, 9 de febrero

Hora: 8:30 a.m

Partido por el tercer lugar

Sábado, 12 de febrero

Hora: 8:00 a.m

Perdedores de la semifinales

Final

Sábado, 12 de febrero

Hora: 11:00 a.m.

Ganadores de la semifinales

.

