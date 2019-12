Exestrella de Manchester United le dio con 'palo' al Mundial de Clubes | Fuente: EFE

Liverpool se hizo con el campeonato del Mundial de Clubes el pasado 21 de diciembre. Sin embargo la extrella del Manchester United, Paul Scholes, menospreció lo conseguido por los reds al manifestar su disgusto con el campeonato.

"Una vez que estás allí quieres ganar, pero nunca fue algo que estábamos desesperados por ganar. Si alguien me preguntara qué trofeos gané a lo largo de los años, no creo que mencione el Mundial de Clubes", declaró Scholes en una entrevista con BBC Radio Five Live.

Además, cuando le preguntaron si su medalla de bádminton era más imortante que el Mundial de Clubes, él se inclinó por la primera. "Mi medalla de bádminton.", agregó el inglés.

Incluso Scholes se refirió a la celebración que tuvo Liverpool al ganar el trofeo. "Estoy siendo serio. Puede ser que en unos años tome más importancia. Pero parece que Liverpool lo ha disfrutado y lo mencionará. Cuando nosotros estábamos jugando no era tan importante", concluyó.