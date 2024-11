No quiere a lesionados: presidenta de Palmeiras rechaza fichaje de Neymar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la prensa brasileña señalan que Neymar podría regresar al Brasileirao en 2025, fecha que termina su contrato con Al Hilal. Sin embargo, desde Palmeiras descartaron rotundamente su fichaje debido a sus problemas físicos.

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, destacó la carrera de Neymar, pero a su parecer ahora está más cerca que regrese al Santos.

"No viene. Pero es un gran jugador, ¿vale? Un gran jugador, pero se va al Santos. No, no hay absolutamente ningún problema. No sé (si irá), hay que preguntarle a Santos, pero él no vendría aquí…", señaló en entrevista a UOL.

Asimismo, Pereira no dudó en asegurar que prefiere que Neymar no llegue a Palmeiras, porque prefiere que las nuevas contrataciones no tengan limitaciones para jugar cuando el entrenador Abel Ferreira.

"No acepto que un jugador contratado por Palmeiras no esté preparado para jugar inmediatamente. Quiero invertir en un deportista que viene y el entrenador decide:' ¿Te vas a unir? y mañana está listo para entrar, ¿sabes?", culminó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Neymar en Brasil

La expectativa de los aficionados de Santos, que agotaron las entradas para el partido ante Club Regatas, fue la posible comparecencia de Neymar, que está en Brasil resolviendo asuntos particulares.



El título de la segunda división es el décimo nacional en la historia del Santos, que ha conquistado ocho veces el Campeonato Brasileño (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 y 2004), la gran mayoría cuando aún tenía a Pelé en sus filas, y una vez la Copa do Brasil (2010), cuando la estrella era Neymar.

Único grande clube do futebol brasileiro presidido por uma mulher, o Palmeiras aderiu ao Pacto Ninguém se Cala, projeto do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) que visa incentivar a conscientização sobre o enfrentamento da… pic.twitter.com/zpicWpUJm3 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 13, 2024