Neymar defendió tridente que formó con Messi y Mbappé: "Los Galácticos no ganaron la Champions"

No quería saber nada. Neymar confesó que pensó en dejar la Selección de Brasil tras perder en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 ante Croacia.

En una entrevista con el youtuber Casimiro Miguel, divulgada este miércoles, el atacante del PSG aseguró que pasó por su cabeza dejar la Canarinha luego de ver a su familia sufrir la derrota.

"Después de la Copa del Mundo, con sinceridad, no quería volver, pero lo repensé (...) No quería, no por evitar el dolor de perder, sino por ver a mi familia sufriendo mucho, eso incide bastante", afirmó Ney.



El 10 de la Selección de Brasil, que en ese dramático partido contra Croacia marcó un gran gol en la prórroga, dijo que lloró "durante cinco días seguidos" después de la eliminación.



"Lloraba porque duele mucho, tu sueño irse así de la nada, de la forma en que fue. Hubiera preferido no haber marcado. Ir 0-0 encajar un gol y después perder en los penaltis. Fue el peor momento de mi vida", enfatizó.



El exjugador de Santos y Barcelona también indicó que el vestuario parecía un "velatorio", "con unos llorando, por un lado, y otros llorando por el otro". "Fue horrible, una sensación que no quiero volver a pasar", manifestó.



No obstante, Neymar, de 31 años, garantizó que continuará en la selección. "Me van a tener que aguantar de nuevo", bromeó.



Defiende a Messi y Mbappé

Por otro lado, lamentó que el tridente que formó con Lionel Messi, hoy en el Inter Miami, y Kylian Mbappé, no se haya traducido en una Champions League, pero recordó que los Galácticos del Real Madrid tampoco lo hicieron.



"Los galácticos no ganaron la Champions...", afirmó el futbolista, en alusión a la época en que la Casa Blanca con Ronaldo, Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Roberto Carlos y Raúl González, entre otras estrellas, no ganaron la Orejona.



De esta manera, justificó que no hayan podido ganar la Liga de Campeones en las dos temporadas en las que formaron la línea de ataque del cuadro francés.



"Teníamos un equipo muy fuerte. Messi, Mbappé y yo somos tres tipos que somos los mejores del mundo. Lo sabíamos, pero desgraciadamente no encajamos. No fue bueno para nosotros", admitió.



Neymar señaló que la intención del trío era "ganarlo todo", pero que "el fútbol a veces no es lo correcto, lo justo".



En la temporada 2021/22, PSG fue eliminado por el Real Madrid, a la postre campeón, en octavos de final, y en esta última campaña cayeron en la misma ronda contra el Bayern Munich.



El exjugador de Santos y Barcelona, donde sí vivió grandes éxitos al lado de Messi, comentó que espera seguir en el PSG la próxima temporada. "Tengo contrato. Hasta ahora nadie me ha informado lo contrario", manifestó.



En este sentido, señaló que su primer objetivo este curso es recuperarse plenamente de la grave lesión en el tobillo que le mantuvo apartado los últimos meses de la temporada pasada.



"Quiero recuperarme bien. Ganar siempre es mi objetivo, pero quiero volver a jugar bien, eso es lo primero", aseveró.



Por otro lado, reveló que ya sabía que Messi se iría este año al Inter Miami antes de que su fichaje se hiciera oficial.



"Messi ha ganado todo ya. Su familia se vio muy afectada durante los dos últimos años en el PSG. Le entiendo, ha ido a un lugar donde va a ser bien recibido. Va a vivir una vida completamente diferente. Su familia se va a sentir muy bien en Miami", vaticinó.



"Fue una elección buena. Fueron años difíciles para nosotros juntos. Lo intentamos, pero desgraciadamente no funcionó esta vez", completó.



Neymar también dijo que "el fútbol fue justo" con Messi al coronarle campeón del mundo en Qatar 2022."Me alegré mucho por él", finalizó.

