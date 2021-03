Neymar desmintió tener cuenta en Tinder | Fuente: Instagram

En redes sociales solemos encontrarnos con cuentas de diversas figuras públicas, actores, actrices, deportistas y, por su puesto, de jugadores de fútbol, pero también nos chocamos con perfiles falsos, tal como le ocurrió a Neymar. El brasileño se dio con la sorpresa que estaban usando su nombre y fotos en la famosa aplicación de citas Tinder. ¿Cuál fue su reacción? Aquí te lo contamos.

La cuenta Gossip do Dia público, en su cuenta de Instagram, que un seguidor había encontrado el perfil del delantero del PSG en Tinder y, además, está verificado. "¿Le darían like a Ney?", le consultaron a sus seguidores. Las respuestas no se hicieron esperar. Muchos respondieron que sí harían match con "N. Jr", pero entre tantos comentarios sorprendió el propio Neymar, quien al toque desmintió la información y lo hizo con mucho humor.



“Quien lo esté usando debe estar divirtiéndose bien, eh... desafortunadamente no es mío”, escribió Neymar acompañado de una emoji de carcajada.

Pero la respuesta no se quedó ahí. Neymar utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que no tiene cuenta en la aplicación de citas y que ese perfil es falso. “Espero que quien esté usando el Tinder con mi nombre... me esté representando bien”. Esta publicación también estuvo acompañado de muchos emojies de sonrisas.

Neymar descartó contar con cuenta en Tinder. | Fuente: Gossipdodia

Neymar reaparece

Neymar regresó a la convocatoria del París Saint-Germain tras cinco semanas de ausencia y podría volver a jugar contra Lyon, este domingo, en la 30ª jornada de Ligue 1, anunció su entrenador, Mauricio Pochettino.

"Neymar está en la lista de convocados, es una enorme alegría poder contar con él, por él y por el equipo", dijo el técnico argentino.

El brasileño participó en la sesión de entrenamiento del sábado por la mañana.

Neymar se había lesionado en los aductores en campo del Caen (L2), en Copa de Francia (victoria por 1-0), el 10 de febrero.

Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein 🤣🤣🤣🤣 #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

