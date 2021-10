Neymar, en PSG, tiene como entrenador a Mauricio Pochettino. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Neymar, en febrero de 2022, cumplirá 30 años de edad y entrará al inicio de la recta final de su carrera como futbolista profesional. Ahora brilla en PSG y su clara meta en el cuadro parisino es llevarse la Champions League.

Son varios los futbolistas que pasaron a ser entrenadores y este martes en conversación con el canal oficial de Red Bull, Neymar respondió en relación a convertirse en director técnico luego que se retire como jugador profesional en esta década.

"No. La verdad que no pienso en ser entrenador Estoy lejos de estar en ese lugar. No sé qué es lo que voy a hacer y aún no decido nada. Esperaré hasta más adelante", fue lo que sostuvo Neymar.

Neymar espera ganarlo todo con la camiseta del PSG

Neymar comparte el ataque del PSG con Messi y Mbappé. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE SIMON

Asimismo, habló de la felicidad que le genera tener a Lionel Messi en la plantilla del PSG. Ya jugó junto a 'Leo' con la camiseta del Barcelona y lo ganó todo.

"Obviamente que estoy muy feliz. Es un ídolo en el fútbol, un genio y también un amigo. Cuando tienes gente así a tu lado, todo es más liviano. Espero que hagamos las cosas como en Barcelona", indicó.

No todo quedó en elogios de Neymar hacia la figura de la albiceleste. Destacó lo hecho por otros dos de sus compañeros en el PSG.

"Kylian Mbappé es joven y rapidísimo en la cancha. Marco Verratti es otro gran jugador. Sabía que era bueno, pero al verlo es espectacular", añadió.

Por otra parte, el cuadro de 'Ney' viene de empatar sin goles ante el Marsella por la liga francesa. Sigue como líder, ahora con 28 puntos.

