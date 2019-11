¡Se calentó! Entrenador del PSG criticó a Neymar por su viaje a Madrid para asistir a la Copa Davis | Fuente: EFE

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, mostró su malestar por el viaje express a Madrid de su estrella brasileña Neymar, este martes 19 de noviembre, para asistir a un partido de Copa Davis.

"Como entrenador, ¿me gustó ese viaje? No, para nada, está claro. ¿Pero es el momento de perder el tiempo con eso? No", declaró el técnico en conferencia de prensa previo al encuentro ante Lille en Ligue 1.

Además Tuchel dejó en claro que él es solo su entrenador y no puede hacer nada por las decisiones que tome Neymar."¿Qué puedo hacer? No soy su papá, no soy policía, soy su entrenador. Entrenó bien ayer (miércoles)", explicó Tuchel. "Fue muy profesional durante estas dos semanas (coincidiendo con la tregua en los campeonatos debido a los partidos internacionales), ha trabajado más que el resto. Ha realizado entrenamientos con el grupo y trabajo individual", añadió.

Cuando se espera que juegue contra Lille, después de más de un mes de ausencia debido a una lesión en los isquiotibiales, el astro brasileño pasó la noche del martes 19 en la capital española para asistir al torneo de tenis transformado por su excompañero en el Barça Gerard Piqué.

El brasileño publicó una foto en las redes sociales al lado del defensa catalán y de su también excompañero Jordi Alba. Neymar deberá volver a Madrid este lunes 25, pero esta vez con su club, que se enfrenta al Real Madrid el martes en Champions League.