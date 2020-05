Los jugadores recibirán un lujoso regalo. | Fuente: AFP

Las estrellas del PSG recibirán un lujoso regalo varolizado en 5 mil euros. Según Le Parisien, la empresa iDesign Gold regalará a cada futbolista del plantel parisino un protecto de oro para celular por ganar la edición 2019-20 de la Ligue 1.

"Cada jugador del PSG estará recibiendo su propio protector para Iphone de oro de 24 kilates de edición limitada que muestra su nombre y dorsal, junto al logo de campeones de la Ligue 1 en el 2020", anunció la empresa a través de sus redes sociales con los modelos de los cases.

PSG se coronó campeón del torneo francés tras el parón deportivo por la pandemia del nuevo coronavirus. El conjunto parisino se encontraba primero en la tabla de posiciones con 68 unidades, mientras que en el segundo lugar estaba el Marsella con 56 puntos.

La Ligue 1 decidió dar por concluido el torneo, pese a que no se jugaron las fechas que faltaban, para evitar una posible propagación de la COVID-19, que viene azotando al mundo. Clubes como el Olympique Lyon tratan de revertir esta decisión debido a que si no se termina el torneo, muchos clubes no tendrán posibilidad de alcanzar cupos para campeonatos internacionales, así como la continuidad de sus jugadores para competir en lo que resta de la Champions y Europa League.