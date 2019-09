Lionel Messi sobre Neymar: "No se si Barcelona hizo todo lo posible para su regreso" | Fuente: EFE

El astro argentino, Lionel Messi, reveló todos los temas relacionados con la actualidad de Barcelona, y también mostró su descontento por la fallida operación del club catalán al no contratar a Neymar para la presente temporada.

"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barza hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto", declaró Messi en una entrevista con el diario Sport.

Además, se refirió a la posibilidad de tener al exfutbolista Carles Puyol como secretario técnico de Barcelona: "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico", añadió.



También, opinó sobre su futuro futbolístico en el equipo azulgrana: "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar", finalizó Messi.

Lionel Messi se viene recuperando de una lesión sufrida en el sóleo de la pierna derecha que la contrajo en el primer día de la pretemporada. Sin embargo, no podrá estar presente en el partido de este fin de semana por LaLiga.