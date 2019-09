El jugador del Barcelona dio una entrevista a un medio español. | Fuente: AFP

Barcelona, por medio de su portavoz Josep Vives, no considera que las declaraciones de Lionel Messi al diario Sport supongan ninguna presión a la entidad. Asimismo, aseguró que el argentino desconoce la negociación que hubo entre su club y PSG por el fallido regreso de Neymar.

"También dice que el PSG pone muy difícil el acuerdo. La realidad es que el club hizo lo posible, tal y como lo explicó el presidente [Josep Maria Bartomeu], y al final no se pudo hacer", indicó Vives durante la presentación del 'Observatori Blaugrana', una macroencuesta con socios y aficionados de la entidad.

El club catalán consideró que la entrevista con el medio español fue positiva. "No vemos, en absoluto, un pulso de Messi al club por esta entrevista. La entrevista, en general, es positiva. Expresa unas opiniones argumentadas y respetuosas", dijo Vives, quien recomendó interpretar "las frases enteras" y no quedarse con la parte interesada. "Si se toma todo lo que dice Messi, queda claro que no existe esa desconfianza", aseguró.

El portavoz insistió en que no cree que la 'Pulga' haya mostrado ningún tipo de desconfianza hacia el club: "Las interpretaciones son libres, pero a nosotros nos interesa más la verdad que la interpretación", señaló. Vives tampoco considera que se haya abierto una brecha en la relación entre el club y el jugador a raíz de estas declaraciones. "Es una entrevista que se encaja en la normalidad más absoluta. No hay ninguna brecha entre Messi y el club, él hace valoraciones interesantes", aseguró.

En cuanto a la vuelta de Neymar, el portavoz se remitió a las declaraciones de Bartomeu en el sentido de que hay que seguir trabajando y no descarta que en el futuro se pueda producir. Preguntado sobre si el club y el entorno de 'Ney' han negociado la posibilidad de retirar una doble demanda, que se verá el 27 de septiembre, en un juzgado de Barcelona, a cuenta de la prima de fichaje de la última renovación del brasileño, Vives no quiso realizar ningún comentario: "No toca ahora hablar de esto, porque sino perjudicaríamos los hechos", finalizó. EFE