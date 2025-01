Semana decisiva para Neymar: Santos presentó propuesta formal de préstamo por el jugador del Al Hilal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que parecía imposible está a punto de darse. De acuerdo con medios brasileños y el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, Santos presentó una propuesta formal de préstamo al Al Hilal por Neymar.

De acuerdo con Globoesporte, los siguientes días serán decisivos para el futuro del astro brasileño, quien no tiene minutos en el cuadro de Arabia Saudita. Sin embargo, nada será fácil.

La información recopilada por el medio brasileño indica que el Peixe espera que Ney llegue al club por seis meses, pero sin ningún tipo de vínculo con el multicampeón saudí. Además, Al Hilal le debe aún 65 millones de dólares, dinero que el futbolista no está dispuesto a perder.

Neymar y sus "nulos" minutos en Al Hilal

Pese a lo complicada que puede ser la salida de Neymar, Santos se encuentra seguro que contará el brasileño, pues la semana pasada, el técnico del Al Hilal, Jorge Jesús, indicó que no cuenta con el jugador para el Campeonato Saudí, ya que no ha podido seguir el ritmo de sus compañeros en los entrenamientos diarios.

"Sobre Neymar... No es fácil. Viene de una lesión que lo dejó fuera de la competición. Cuando casi había regresado, volvió a lesionarse. Es un jugador que no deja lugar a dudas, un jugador de talla mundial. Pero, la verdad es que físicamente no ha podido estar a la altura del equipo", afirmó en un primer momento.

"Neymar está inscrito en la Liga de Campeones, pero no está inscrito en una competición, que es el campeonato (liga local). Él también decidirá su vida. Lo que sé es que tiene contrato con Al-Hilal. Y lo demás ya no me corresponde a mí decir nada más sobre su situación particular", complementó.

