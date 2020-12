Pablo Aimar con Diego Maradona | Fuente: Twitter @PabloAimarOK

Pablo Aimar, seleccionador argentino de la albiceleste Sub 17 y embajador de la FIFA, recordó la figura de Diego Armando Maradona con nostalgia y dijo: “soy de la generación del 79; para nosotros era como un superhéroe, preferíamos ser Maradona a ser Batman, Supermán o Spiderman”.



El técnico argentino habló sobre los tres finalistas al premio FIFA The Best 2020, el polaco Robert Lewandowski, el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.



Sobre el jugador del Bayern de Múnich, campeón de liga, copa alemana y Liga de Campeones, afirmó que es de los mejores delanteros de los últimos años y que “lleva mucho tiempo al más alto nivel”.



Pero, cuando tocó el turno de valorar a Messi y a Cristiano, se deshizo en elogios: “Son dos jugadores dignos de admiración. Es asombroso que se mantengan año tras año. Los premios los votamos nosotros y mucha gente más, y ellos siempre están, ya son 12 o 13 años en los que no fallan”.



También analizó la figura de Marcelo Bielsa, el actual entrenador del Leeds United, nominado a mejor técnico del año por los premios FIFA The Best. “En la era de los influencers, Bielsa se puede decir que es un entrenador influyente, lo ha sido en muchos futbolistas que luego fueron entrenadores, vive el fútbol con mucha pasión y eso se lo transmite a los jugadores”, señaló.







El futuro de Messi

Preguntado acerca del futuro de Messi, uno de los grandes admiradores del "payaso" Aimar, no se quiso mojar: “Yo no soy nadie para decirle a Messi dónde tiene que jugar la próxima temporada”.



Otro de los asuntos sobre los que opinó Aimar fue la eterna comparación entre dos de los más grandes iconos del fútbol argentino, Leo Messi y Diego Armando Maradona.



“Es muy complicado ponerlos en una balanza. Cuando ves jugar al fútbol a Messi y a Maradona piensas que no se repetirá algo igual. La gente, cuando ensalza a uno, tiende a desmerecer al otro, y eso no debe ser así”, declaró.

(Con información de EFE)