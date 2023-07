Competencia para Paolo Guerrero: LDU Quito ficharía a centrodelantero de Boca Juniors

Paolo Guerrero provocó algarabía en los hinchas de Liga Deportiva Universitaria al anunciarse su fichaje. Dicho fervor lo sintió el delantero peruano apenas llegó a Quito para firmar su contrato con el conjunto ecuatoriano y después el día de su presentación.

La llegada de Paolo Guerrero, de 39 años, fue considerado en el fútbol de Ecuador como un fichaje estelar de LDU Quito, sin embargo, el conjunto albo no se conformó con la incorporación del ‘9’, pues ha sumado una competencia para él en el puesto: Jan Hurtado.

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, el venezolano Jan Hurtado aceptó la oferta que se le extendió desde norte sudamericano para sumarse a las filas de LDU.

Hurtado, de 23 años, pertenece a Boca Juniors, elenco que lo cede a préstamo -de acuerdo con la citada fuente- por un año y con opción de compra.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jan Hurtado disputó con Venezuela las Eliminatorias Sudamericanas 2022Fuente: Instagram

Paolo Guerrero ya entrena con LDU

Jan Hurtado se sumará a LDU después de no tener continuidad en Boca Juniors, donde no ha jugado un solo minuto en el 2023 y desde el 2020 estuvo a préstamo en el Red Bull Bragantino de Brasil, periodo en el que solo convirtió ocho goles. También disputó las Eliminatorias Qatar 2022 con Venezuela, teniendo cinco apariciones.

Hurtado será refuerzo de un LDU Quito que el lunes contó por primera vez con Paolo Guerrero en los entrenamientos. El delantero, que vestirá el dorsal ‘9’, comienza su puesta a punto para su debut, que posiblemente será el 3 de agosto ante Ñublense en Chile por el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Paolo Guerrero y Alianza Lima

Paolo Guerrero firmó contrato con LDU Quito hasta el final de la temporada 2023, no obstante, su contrato contempla la opción de firmar por un año más.

El capitán de la Selección Peruana, después de haber tenido una primera parte del año activa con Racing, todavía no piensa en el retiro y también volvió a pronunciarse respecto a jugar en el país, en concreto por Alianza Lima.

"Yo buscaba jugar en Alianza, que es el equipo de mi corazón y en el que siempre anhelé jugar algún día, pero no tuve una propuesta, no me vinieron a buscar", dijo en América Deportes.

"Solo me vinieron a buscar en el momento que no estaba cien por ciento bien, venía de una para y estaba en proceso de recuperación", comentó Paolo Guerrero que no le cierras las puertas a Alianza Lima.

NUESTROS PODCASTS

La nueva colaboración eficaz

El Pleno del Congreso aprobó la ley que establece límites en el proceso de colaboración eficaz, un mecanismo vital en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el Perú. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron a esta importante norma que ha generado opiniones encontradas sobre esta materia? Los detalles se encuentran en el siguiente informe.