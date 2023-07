Paolo Guerrero: "Yo buscaba jugar en Alianza Lima, pero no tuve una propuesta"

Paolo Guerrero vive a mil su nueva etapa como jugador de Liga de Quito. El viernes fue presentado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se apreció su alegría por vestir la '9' del equipo ecuatoriano, en el cual está vinculado con un contrato hasta fin de año.

Al margen de la actualidad con Liga de Quito, Paolo Guerrero volvió a referirse a la posible llegada a Alianza Lima, club donde se formó como futbolista previo a su ida a Bayern Munich de Alemania.

El goleador histórico de la Selección Peruana indicó que estaba dispuesto a volver a vestir la camiseta blanquiazul tras su salida de Racing Club. "Yo buscaba jugar en Alianza, que es el equipo de mi corazón y en el que siempre anhelé jugar algún día, pero no tuve una propuesta, no me vinieron a buscar", señaló.

Guerrero, además, contó que Alianza Lima buscó ficharlo pero cuando aún no se recuperaba al cien por ciento de la lesión en su rodilla.

"Solo me vinieron a buscar en el momento que no estaba cien por ciento bien, venía de una para y estaba en proceso de recuperación", agregó a América Noticias.

"Quién sabe algún día", culminó Guerrero, que de esta manera no le cierra las puertas a un posible regreso al equipo de sus amores.

Promete destacar en Liga de Quito

"Espero aportar mi experiencia, mi juego al equipo. Trabajaré lo máximo posible para darle alegrías a la hinchada. Vengo al mayor de Ecuador y eso está claro, estoy muy feliz de estar aquí", completó el nuevo jugador de LDU.

Hinchas de Liga de Quito expectantes con Paolo Guerrero

La llegada de Paolo Guerrero a Liga de Quito ha llenado de ilusión y de expectativas a la hinchada del club ecuatoriano, que confía en su experiencia para dotar al equipo del olfato goleador que le hacía falta y, con suerte, optar a algún título.



Guerrero se ha enrolado en el 'Rey de Copas' de Ecuador con la mira puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana que disputará frente al chileno Ñublense, y también de cara a la segunda mitad de la Liga Pro de Ecuador.



"Es lo que necesitamos: alguien con suerte y que se la sepa empujar. No necesitamos que corra ni que marque (defensivamente). Sólo que esté paradito ahí y no la mande arriba del arco, que la mande adentro", comentó John Núñez, un hincha de Liga de Quito.

