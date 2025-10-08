Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paraguay vs Noruega EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20?

Paraguay vs Noruega EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 20
Paraguay vs Noruega EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 20 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Paraguay vs Noruega EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay vs Noruega EN VIVO: se enfrentan este miércoles 8 de octubre por los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Paraguay vs Noruega: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

Paraguay llega al partido luego de quedar segundo en el grupo B con cuatro unidades. Noruega, en tanto, llega al cotejo tras ubicarse segundo en el grupo F.

¿Cuándo y dónde juega Paraguay vs Noruega en vivo en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

El partido entre Paraguay vs Noruega se disputará este miércoles 8 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca. El recinto tiene capacidad para 16 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Noruega en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

  • En Perú, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Paraguay vs Noruegao comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 7:00 p.m

¿Dónde ver el Paraguay vs Noruega en vivo por TV por el Mundial Sub 20?

El partido entre Paraguay vs Noruega se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO y FIFA+.

Paraguay vs Noruega: alineaciones posibles 

Paraguay: Facundo Insfrán; Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Alexandro Maidana; Fabrizio Baruja, Osmar Giménez; Rodrigo Villalba, Octavio Alfonso, César Miño; Tiago Caballero.

Noruega: Sander Østraat; Mathias Øren, Rasmus Holten, Jonathan Norbye; Sondre Granaas, Tobias Moi, Lars Remmem; Niklas Fuglestad, Julian Lægreid y Magnus Holte.


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Paraguay Selección de Noruega video videos videos mas vistos Mundial Sub 20 Mundial Sub 20 2025

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA