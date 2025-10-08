Paraguay vs Noruega EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay vs Noruega EN VIVO: se enfrentan este miércoles 8 de octubre por los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Paraguay vs Noruega: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



Paraguay llega al partido luego de quedar segundo en el grupo B con cuatro unidades. Noruega, en tanto, llega al cotejo tras ubicarse segundo en el grupo F.

¿Cuándo y dónde juega Paraguay vs Noruega en vivo en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



El partido entre Paraguay vs Noruega se disputará este miércoles 8 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca. El recinto tiene capacidad para 16 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Noruega en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m. En Paraguay , el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Paraguay vs Noruegao comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Noruega comienza a las 7:00 p.m

¿Dónde ver el Paraguay vs Noruega en vivo por TV por el Mundial Sub 20?



El partido entre Paraguay vs Noruega se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO y FIFA+.

Paraguay vs Noruega: alineaciones posibles



Paraguay: Facundo Insfrán; Líder Cáceres, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Alexandro Maidana; Fabrizio Baruja, Osmar Giménez; Rodrigo Villalba, Octavio Alfonso, César Miño; Tiago Caballero.

Noruega: Sander Østraat; Mathias Øren, Rasmus Holten, Jonathan Norbye; Sondre Granaas, Tobias Moi, Lars Remmem; Niklas Fuglestad, Julian Lægreid y Magnus Holte.

