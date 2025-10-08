Luto en el fútbol mundial: falleció Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, dio a conocer el club ‘xeneize’.

El estratega padecía desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

Miguel Ángel Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía al Millonarios de Colombia, y pesar de ello decidió continuar en el banquillo. Ese mismo año consagró al equipo campeón ante Independiente Santa Fe, hazaña que repitió en febrero del año siguiente en la Superliga de Argentina.



El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Murió Miguel Ángel Russo

Durante el último mes, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria.

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

Claudio Úbeda, su asistente técnico, lo reemplazó en los dos cotejos siguientes que afrontó el cuadro ‘xeneize’ y le dedicó el triunfo de 5-0 frente a Newell's y lo mismo hizo el capitán del equipo, Leandro Paredes.

El reciente período de 'Miguelo' en el banquillo de Boca fue su tercer paso por el club: en su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio brasileño y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milán. Aquella ha sido la última conquista del máximo trofeo continental del cuadro azul y oro hasta el momento.

En su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y fue eliminado en las semifinales de Copa Libertadores ante el Santos. La última etapa lo tuvo al frente de la institución en el Mundial de Clubes.



#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

Miguel Ángel Russo y un paso imborrable en el fútbol

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y el único club de su carrera fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó once goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina jugó 17 partidos.

Tras ponerle punto final a esa etapa en el fútbol, dio inicio a un recorrido largo como director técnico. ‘Miguelo’ también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, también de Chile; el Morelia mexicano; Millonarios de Colombia, Alianza Lima en Perú, Cerro Porteño en Paraguay y el Al Nassr de Arabia Saudita.