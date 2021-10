Partidos de hoy, domingo 17 de octubre del 2021 | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Valenciai por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 17 de octubre de 2021: horario y guía de canales





Bundesliga - Alemania:

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich - ESPN 2

10:30 a.m. Augsburgo vs. Arminia Bielefeld - STAR +

LaLiga – España:

07:00 a.m. Rayo Vallecano vs. Elche - DirecTV Sports 610 y 1610

09:15 a.m. Celta de Vigo vs. Sevilla - DirecTV Sports 610 y 1610

11:30 a.m. Villarreal vs. Osasuna - ESPN 2

2:00 p.m. Barcelona vs. Valencia - DirecTV Sports 610 y 1610

Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Troyes vs. Niza - STAR +

08:00 a.m. Estrasburgo vs. Saint Étienne

10:00 a.m. Metz vs. Stade Rennais

1:45 p.m. Marsella vs. Lorient - STAR +

Premier League – Inglaterra:

08:00 a.m. Everton vs. West Ham - ESPN 3

10:30 a.m. Newcastle vs. Tottenham - ESPN

Serie A – Italia:

05:30 a.m. Cagliari vs. Sampdoria - STAR +

08:00 a.m. Empoli vs. Atalanta - ESPN

08:00 a.m. Genoa vs. Sassuolo - STAR +

08:00 a.m. Udinese vs. Bolonia - STAR +

11:00 a.m. Nápoli vs. Torino - STAR +

1:45 p.m. Juventus vs. Roma - ESPN

Liga 1 Betsson – Perú:

11:00 a.m. Melgar vs. San Martín - Gol Perú (14 y 714)

1:15 p.m. Alianza Atlético vs. Cienciano - Gol Perú (14 y 714)

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Ayacucho FC - Gol Perú (14 y 714)

Liga Profesional de Fútbol - Argentina:

1:45 p.m. Atlético Tucumán vs. Argentinos Jrs. - TyC Sports, TNT Sports

1:45 p.m. Colón vs. Talleres - TyC Sports, FOX Sports Premium

4:00 p.m. Aldosivi vs. Independiente - STAR+, FOX Sports Premium

6:15 p.m. River Plate vs. San Lorenzo - ESPN, STAR+, TNT Sports

Serie A Brasileirao - Brasil:

2:00 p.m. Athletico-PR vs. Fluminense - STAR +

2:00 p.m. Palmeiras vs. Internacional - STAR +

4:15 p.m. Atlético-GO vs. Atlético-MG - STAR +

4:15 p.m. Ceará vs. Bragantino - STAR +

4:15 p.m. Gremio vs. Juventude - STAR +

6:30 p.m. Flamengo vs. Cuiabá - STAR +

6:30 p.m. Sport Recife vs. Santos - STAR +

Liga BetPlay – Colombia:

2:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Quindío - Win Sports

4:00 p.m. Alianza Petrolera vs. Atl. Bucaramanga - Win Sports

6:05 p.m. Ind. Santa Fe vs. Millonarios - Win Sports

8:10 p.m. Junior vs. Jaguares de Córdoba - Win Sports

Liga PRO – Ecuador:

2:00 p.m. Mushuc Runa vs. Técnico Universitario - Gol TV

4:30 p.m. Deportivo Cuenca vs. 9 de Octubre - Gol TV

7:00 p.m. Delfín vs. Barcelona SC - Gol TV

MLS – Estados Unidos:

12:00 p.m. New York Red Bulls vs. New York City

9:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Sporting Kansas City

Liga MX – México:

12:00 p.m. Pumas UNAM vs. Juárez - TUDN, ESPN, STAR+

5:00 p.m. Guadalajara vs. Toluca - Afizzionados