Partidos de hoy, sábado 21 de agosto del 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 21 de agosto de 2021: horario y guía de canales





Bundesliga:

08:30 a.m. Bochum vs. Mainz - ESPN Play

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo - ESPN Play

08:30 a.m. Friburgo vs. Borussia Dortmund - ESPN Play

08:30 a.m. Fürth vs. Arminia Bielfield - ESPN Play

08:30 a.m. Hertha Berlín vs. Wolfsburgo - ESPN Play

11:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Borussia M'gladbach - ESPN Play





LaLiga:

10:00 a.m. Alavés vs. Mallorca - DirecTV Sports 610 y 1610

12:30 p.m. Espanyol vs. Villarreal - DirecTV Sports 610 y 1610

12:30 p.m. Granada vs. Valencia - ESPN Play

3:00 p.m. Athletic Club vs. Barcelona - ESPN





Ligue 1:

10:00 a.m. AS Mónaco vs. Lens - ESPN Play

2:00 p.m. Saint Étienne vs. Lille - ESPN Play





Premier League:

06:30 a.m. Liverpool vs. Burnley - ESPN

09:00 a.m. Aston Villa vs. Newcastle - ESPN Play

09:00 a.m Crystal Palace vs. Brentford - ESPN Play

09:00 a.m Leeds United vs. Everton - ESPN

09:00 a.m Manchester City vs. Norwich City - ESPN 3

11:30 a.m. Brighton vs. Watford - ESPN Play





Serie A:

11:30 a.m. Inter de Milán vs. Genoa - ESPN

11:30 a.m. Verona vs. Sassuolo - ESPN Play

1:45 p.m. Empoli vs. Lazio - ESPN Play

1:45 p.m. Torino vs. Atalanta - ESPN 2





Liga 1:



3:30 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Melgar - Gol Perú





Liga Profesional de Fútbol:

11:00 a.m. Central Córdoba vs. Platense - FOX Sports Premium

11:30 a.m. Godoy Cruz vs. Huracán - TNT Sports

1:45 p.m. Velez Sarsfield vs. Lanús - TV Pública, ESPN y FOX Sports Premium

4:00 p.m. Arsenal Sarandí vs. Racing Club - TNT Sports

6:15 p.m. Boca Juniors vs. Patronato - ESPN y FOX Sports Premium





Liga PRO Ecuador:

3:00 p.m. Olmedo vs. Técnico Universitario - Gol TV

5:30 p.m. U. Católica vs. Guayaquil City - Gol TV

8:00 p.m. 9 de Octubre vs. Emelec - Gol TV





MLS:

2:30 p.m. Minnesotta United vs. Sporting Kansas City

4:30 p.m. Seattle Sounders vs. Columbus Crew

7:00 p.m. DC United vs. Atlanta United

7:00 p.m. Inter Miami vs. Toronto FC - ESPN EXTRA

7:00 p.m. New England Revolution vs. Cincinnati

7:00 p.m. New York Red Bull vs. New Yor City

7:00 p.m. Orlando City vs. Chicago Fire

7:00 p.m. Philadelphia Union vs. Club de Foot Montreal

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. FC Dallas

8:00 p.m. Austin FC vs. Portland Timbers

8:00 p.m. Colorado Rapids vs. Real Salt Lake

9:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC





Liga MX:

5:00 p.m. Atlas svs. Toluca - Afizzionados

7:00 p.m. León vs. Santos Laguna - Fanatiz, Marca Claro (YouTube) y FOX Sports

9:00 p.m. Atlético San Luis vs. Cruz Azul - ESPN

9:36 p.m. Monterrey vs. Chivas Guadalajara - FOX Sports y Fanatiz





Liga Femenina:

10:30 a.m. Carlos A. Mannucci vs. Atlético Trujillo - Movistar Deportes

1:00 p.m. César Vallejo vs. Cantolao - Movistar Deportes

3:30 p.m. UTC vs. San Martín - Movistar Deportes