Partidos de hoy, martes 24: resultados y canales de TV | Fuente: Staff Images/CONMEBOL | Fotógrafo: Staff Images/CONMEBOL

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chile vs Boliviapor Sudamericano Sub 20. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 24 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Serie A Italia

2:45 p.m. Lazio vsv AC Milan - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga

12:30 p.m. Schalke 04 vs RB Leipzig - Star+

2:30 p.m. Bayern vs FC Köln - Star+

2:30 p.m. Hoffenheim vs Stuttgart - Star+

2:30 p.m. Hertha Berlin vs Wolfsburgo - Star+, ESPN 2



Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20

5:00 p.m. Uruguay vs Venezuela - DSports (610-619)

7:30 p.m. Chile vs Bolivia - DSports (610-619)

Partidos de hoy, Campeonato Paulista

6:00 p.m. Corinthians vs Guarani - Brasileirao Play

Partidos de hoy, Carioca Serie A - Brasil

7:10 p.m. Bangu vs Flamengo - Fanatiz (Prueba 7 días - GRATIS)

Partidos de hoy, Copa Argentina

5:40 p.m. Patronato vs Gimnasia y Tiro - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, EFL Carabao Cup

3:00 p.m. Southampton vs Newcastle - Star+

Partidos de hoy, Eredivisie

12:45 p.m. Emmen vs PSV Eindhoven - Star+

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata

4:15 p.m. River Plate M. vs Boston River - Star+

7:30 p.m. Defensor Sporting vs Cerro Largo - Star+