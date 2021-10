Barcelona juega con Real Madrid | Fuente: Barcelona

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Real Madrid por LaLiga Santander Entérate aquí de toda la información de Premier League, Bundesliga, Liga Profesional, Liga1, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 24 de octubre de 2021: horario y guía de canales

Liga 1 Betsson

11:00 a.m. Municipal vs Melgar - GOL Perú

1:15 p.m. César Vallejo vs Alianza Universidad - Canal por confirmar

3:30 p.m. Alianza Lima vs Sporting Cristal - Gol Perú

LaLiga

7:00 a.m. Sevilla FC vs Levante - DirecTV Sports

9:15 a.m. Barcelona vs Real Madrid - Star+ ESPN

11:30 a.m. Real Betis vs. Rayo Vallecano - Star+

2:00 p.m. Atlético de Madrid vs Real Sociedad - DirecTV Sports

Premier League

8:00 a.m. West Ham vs Tottenham - Star+

8:00 a.m. Brentford vs Leicester City - Star+, ESPN 3

10:30 a.m. Manchester United vs Liverpool - Star+

Serie A

5:30 a.m. Atalanta vs Udinese - Star+, ESPN

8:00 a.m. Fiorentina vs Cagliari - Star+

8:00 a.m. Hellas Verona vs Lazio - Star+

11:00 a.m. AS Roma vs Napoli - Star+

1:45 p.m. Inter de Milán vs Juventus - Star+

Bundesliga

8:30 a.m. FC Koln vs Bayer Leverkusen - Star+, ESPN 2

10:30 a.m. Stuttgart vs Unión Berlín - Star+

12:30 p.m. Bochu, vs Eintracht Frankfurt - Star+

Ligue 1

6:00 a.m. Nice vs O. Lyon - Star+

10:00 a.m. AS Monaco vs Montpellier - Star+

1:45 p.m. O. Marsella vs PSG - Star+, ESPN

Campeonato Uruguayo

8:15 a.m. Deportivo Maldonado vs Montevideo City - GolTv Play

1:15 p.m. Liverpool FC vs Bostosn River - GolTv Play

3:30 p.m. Cerrito vs Montevideo Wanderers - GolTv Play

6:30 p.m. Nacional vs CA Rentistas - GolTv Play

Eredivisie

7:30 a.m. SC Cambuur vs Feyernoord - ESPN Extra, Star+

9:45 p.m. Ajax vs PSV Eindhoven - Star+

1:00 p.m. Gronigen vs AZ Alkmaar - Star+

Liga Colombiana

6:05 p.m. América de Cali vs Atlético Nacional - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

Primera División - Chile



10:00 a.m. Melipilla vs Universidad Chile - Estádio TNT Sports

2:30 p.m. Colo-Colo vs Universidad Católica - Estádio TNT Sports

6:00 p.m. Huachipato vs Audax Italiano - Estádio TNT Sports

Liga Pro Ecuador

1:30 p.m. Olmedo vs Delfín SC - GolTV Play

4:00 p.m. Manta FC vs Guayaquil City - GolTV Play

6:30 p.m. Emelec vs Barcelona SC - - GolTV Play, - GolTV

Primera División Argentina

1:45 p.m. CA Colón vs Estudiantes LP - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

1:45 p.m. Godoy Cruz vs Banfield - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), TyC Sports Internacional

4:00 p.m. CA Huracán vs San Lorenzo - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

6:15 p.m. Vélez Sarsfield vs Boca Juniors - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), ESPN, Star+

Liga MX

12:00 m. Pumas UNAM vs Tijuna - DirecTV Sports

9:00 p.m. Pachuca vs FC Juárez - Marca Claro, Claro Sports