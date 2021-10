River Plate quiere seguir celebrando | Fuente: AFP | Fotógrafo: DIEGO LIMA

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre River Plate vs Argentinos Juniors por Liga Profesional. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Bundesliga, Liga1, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 25 de octubre de 2021: horario y guía de canales

La Liga

2:00 p.m. Getafe vs Celta - Star+, ESPN 2

Campeonato Uruguayo

08:15 a.m. Progreso vs Sud América - GolTV Play

11:45 a.m. Cerro Largo vs Plaza Colonia - GolTV Play

2:00 p.m. River Plate M. vs CA Fénix - GolTV Play, GolTV

Liga portuguesa

1:00 p.m. Gil Vicente vs SC Braga - GolTV Play

Liga Pro Ecuador

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs Macará - GolTV Play, GolTV

Premier Liga rusa

11:00 a.m. Lokomotiv Moskva vs FC Sochi - Russian Premier Liga YouTube

Primera División Argentina

12:30 p.m. Sarmiento vs Newell's Old Boys - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

12:30 p.m. Aldosivi vs Arsenal Sarandí - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), TyC Sports Internacional

2:45 p.m. Lanús vs Talleres Córdoba - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS),

TyC Sports Internacional

2:45 p.m. Atlético Tucumán vs Patronato - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

5:00 p.m. River Plate vs Argentinos Juniors - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS),

ESPN, Star+

7:15 p.m. Independiente vs Unión Santa Fe - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS),

TyC Sports Internacional

Serie A Brasil

6:00 p.m. Atlético GO Atlético GO vs Grêmio - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS),

Star+

7:30 p.m. Palmeiras vs Sport Recife - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS),

Star+