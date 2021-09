Universitario | Fuente: @LigaFutProf

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs Universitario por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de la Liga 1, Serie A, Campeonato Uruguayo, Bundesliga, Liga MX, Liga Pro y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo, 26 de setiembre de 2021: horario y guía de canales

Liga 1

11:00 a.m. César Vallejo vs Municipal - Gol Perú

1:15 p.m. Melgar vs Sport Boys: - Gol Perú

3:30 p.m. Sport Huancayo vs Universitario - Gol Perú

6:00 p.m. Alianza Universidad vs Sporting Cristal - Gol Perú

LaLiga

7:00 a.m. Mallorca vs Osasuna - DirecTV Sports

9:15 p.m. Barcelona vs Levante - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. Rayo Vallecano vs Cádiz - DirecTV Sports

11:30 a.m. Real Sociedad vs Elche - Star+

2:00 p.m. Real Betis vs Getafe - DirecTv Sports

Premier League

8:00 am. Southampton vs Wolves - Star+

10:30 a.m. Arsenal vs Tottenham - Star+ ESPN



Serie A

5:30 a.m. Juventus vs Sampdoria - Star+, ESPN

8:00 a.m. Udinese vs Fiorentina - Star+, ESPN

8:00 a.m. Sassuolo vs Salernitana - Star+

8:00 a.m. Empoli vs Bologna - Star+

11:00 a.m. Lazio vs AS Roma - Star+

1:45 p.m. Napoli vs Cagliari - Star+

Bundesliga

8:30 a.m. Bochum vs Stutgart - Star+, ESPN 3

10:30 a.m. Freiburg vs Augsburg - Star+

Francia Ligue 1

6:00 a.m. Girondins vs REnnes - Star+, ESPN 2

10:00 a.m. Clermont vs AS Monaco - Star+

1:45 p.m. Marsella vs Lens - TV5 Monde, Star+



Serie A Brasil

9:00 a.m. América MG vs Flamengo - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

2:00 p.m. Fluminense vs Bragantino - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

2:00 p.m. Internacional vs Bahía - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), Globo Internacional

2:00 p.m. Juventude vs Santos - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

4:15 p.m. At. Paranaense vs Gremio - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

4:15 p.m. Sport REcife vs Fortaleza - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

6:30 p.m. Atlético GO vs Cuiabá - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

Liga Profesional Argentina

11:30 a.m. Unión Santa Fe vs Patronato - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

1:45 p.m. San Lorenzo vs Defensa y Justicia - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), TyC Sports Internacional

4:00 p.m. Independiente vs Godoy Cruz - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), Star+

6:15 p.m. Boca Juniors vs Colón - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Deportivo Cuenca vs Olmedo - GolTV Play, GolTV

4:30 p.m. Macará vs Delfín SC - GolTV Play

7:00 p.m. Emelec vs U. CAtólica - GolTV Play, GolTV

Liga MX

12:00 m. Toluca vs Atlético San Luis - DirecTV Sports

Futve

5:15 p.m. La Guaira vs Yaracuyanos FC - GOlTV Play

7:30 p.m. Hermanos Colmenarez vs Zamora FC - GolTV Play

Liga Colombiana

4:00 p.m. Jaguares FC vs Millonarios - RCN Nuestra Tele

Campeonato de Chile

2:30 p.m. U de Chile vs Colo Colo - TNT Sports