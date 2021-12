Lionel Messi vuelve a la cancha este sábado con el PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Lens vs PSG por Ligue 1.Entérate aquí de toda la información de Liga Profesional de Fútbol y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 4 de diembre de 2021: horario y guía de canales

LaLiga

8:00 a.m. Sevilla FC vs Villarreal - Star+, ESPN 2

10:15 a.m. Barcelona vs Real Betis - DirecTV Sports

12:30 p.m. Atlético de Madrid vs Mallorca - DirecTV Sports

3:00 p.m. Real Sociedad vs Real Madrid - Star+, ESPN 2

Premier League

7:30 a.m. West Ham vs Chelsea - Star+, ESPN

10:00 a.m. Newcastle vs Burnley - Star+

10:00 a.m. Southampton vs Brighton - Star+

10:00 a.m. Wolves vs Liverpool - Star+, ESPN

12:30 p.m. Watford vs Manchester City - Star+

Serie A

9:00 a.m. AC Milan vs Salernitana - Star+

12:00 m. AS Roma vs Inter de Milán - Star+, ESPN

2:45 p.m. Napoli vs Atalanta - Star+, ESPN 4

Bundesliga

9:30 a.m. Bayer Lverkusen vs Greuther Fürth - Star+

9:30 a.m. Mainz O5 vs Vfl Wolfsburg - Star+

9:30 a.m. Ausgburg vs Bochum - Star+

9:30 a.m. Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt - Star+, ESPN 4

9:30 a.m. Arminia Bielefeld vs Köln - Star+

12:30 p.m. Borussia Dortmund vs Bayern Munich - Star+, ESPN 2

Ligue 1

11:00 am. Marsella vs Stade Brestois - Star+

1:00 p.m. Lille vs Troyes - Star+

3:00 p.-m. Lens vs PSG - Star+, ESPN

Campeonato Uruguayo

3:00 p.m. Nacional vs River Plate M. GolTV Play

3:00 p.m. Peñarol vs Sud América - GolTV Play, GolTV

3:00 p.m. Montevideo Wanderers - Fénix - GolTV Play

Eredivisie

10:30 p.m. PSV Eindhoven vs Utrecht - Star+

FIFA Copa Árabe

5:00 am. Jordania vs Marruecos - FIFA TV

8:00 a.m. Líbano vs Argelia - FIFA, DirecTV Sports

11:00 a.m. Sudán vs Egipto - FIFA TV

2:00 p.m. Palestina vs Arabia Saudí - FIFA TV

LaLiga SmartBank

12:15 p.m. Fuenlabrada vs UD Almería - DirecTV Sports

Liga Expansión MX

6:00 p.m. Atlético Morelia vs TM Fútbol Club - Marca Claro (YouTube), Claro Sports

8:05 p.m. Dorados de Sinaloa vs Tepatitlán FC - Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Liga MX

10 p.m. León vs Tigres UANL - Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Liga Portuguesa

1:00 p.m. Boavista vs Marítimo - GolTV Play, GolTV

MLS

6:30 p.m. Portland Timbers vs Real Salt Lake - Star+, ESPN 3



Liga Profesional Argentina

7:30 p.m. Lanús vs Rosario Central - TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Huracán vs Racing - - TyC Sports Internacional

Serie B Italia

8:00 a.m. Crotone vs SPAL - Footters

8:00 a.m. Frosinone vs Ternana - Footters

8:00 a.m. Benevento vs Pordenone - Footters

8:00 a.m. Cosenza vs US Cremonese - Footters

10:15 a.m. Lecce vs Reggina 1914 - Footters