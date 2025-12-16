Barcelona vs. Guadalajara: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por 16vos final de la Copa del Rey?

FC Barcelona vs. Guadalajara EN VIVO: se enfrentan este martes 16 de diciembre en el Campo de Fútbol Pedro Escartín, en Guadalajara (España), por 16vos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV, tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

LA PREVIA

Barcelona, líder de LaLiga, pondrá a prueba este martes, en su estreno copero ante el modesto Deportivo Guadalajara, equipo de tercera categoría.

Los azulgranas llegan al Estadio Pedro Escartín tras consolidarse en lo alto de la clasificación liguera, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y mirando de reojo al importante partido que tendrá cinco días después ante el Villarreal.

Hansi Flick dosificará a sus mejores hombres en Guadalajara, donde alineará de inicio a varios suplentes habituales como Christensen, Casadó, Bernal, Dro o Roony Bardghji y algún jugador más del filial como Jofre Torrents o Xavi Espart.

Guadalajara vs. Barcelona: altas y bajas de los 'blaugranas' para los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26

Barcelona tendrá las bajas por lesión de Gavi y Dani Olmo, además de Ronald Araújo por temas psicológicos. El equipo culé jugaría con un once alternativo.

¿Cuándo y dónde juegan Guadalajara vs Barcelona EN VIVO por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26?

El partido del Barcelona frente a Deportivo Guadalajara fue programado para el martes 16 de diciembre en el Campo de Fútbol Pedro Escartín, en Guadalajara (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 5 900 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Guadalajara vs. Barcelona EN VIVO por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025-26?

En Perú , el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Guadalajara vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Guadalajara vs Barcelona EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú por TV y en señal abierta a través de América TV. En México va por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. En España se verá por La1 de TVE y por RTVE Play vía streaming. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Guadalajara vs Barcelona: alineaciones posibles

Guadalajara: Zarco; Ablanque, Gallardo, Neskes, Toño Calvo, Unax, Tavares, Víctor, Julio Martínez, Pablo Múñoz y S. Mendes.

Barcelona: Ter Stegen o Szczesny; Jofre, Christensen, De Jong, Espart; Casadó, Bernal; Roony, Dro, Rashford; y Ferran.