Premios The Best 2025: ¿a qué hora empieza y dónde ver la ceremonia EN VIVO por TV y streaming?

Todo listo. Este martes 16 de diciembre se conocerán a los ganadores de las distintas categorías de los premios The Best 2025, evento que se llevará a cabo durante un acto especial en Doha, Qatar.

Entre los nominados a mejor jugador destacan Lamine Yamal, Pedri, Rapinha, Kylian Mbappé, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi. Y en la categoría mejor entrenador están Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

De acuerdo con FIFA, se han registrado más de 16 millones de votos por parte de los aficionados, quienes han colaborado en la elección de mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero mejor tanto en la rama masculina como femenina.

El evento empezará a las 12:00 p.m. hora peruana y será transmitido EN DIRECTO por la página web de la FIFA.

¿Cuándo y dónde se entregarán los premios The Best 2024?

Los premios The Best 2025 se entregarán este martes 16 de diciembre en una cena de gala organizada por la FIFA en Doha (Qatar).

¿A qué hora empieza la ceremonia de los premios The Best 2025?

En Perú, los premios The Best 2025 comienzan a las 12:00 p.m.

En Qatar, los premios The Best 2025 comienzan a las 8:00 p.m.

En Colombia, los premios The Best 2025 comienzan a las 12:00 p.m.

En Ecuador, los premios The Best 2025 comienzan a las 12:00 p.m.

En Venezuela, los premios The Best 2025 comienzan a la 1:00 p.m.

En Bolivia, los premios The Best 2025 The Best 2025 comienzan a la 1:00 p.m.

En Brasil, los premios The Best 2025 comienzan a las 2:00 p.m.

En Argentina, los premios The Best 2025 comienzan a las 2:00 p.m.

En Chile, los premios The Best 2025 comienzan a las 2:00 p.m.

En Uruguay, los premios The Best 2025 comienzan a las 2:00 p.m.

En Paraguay, los premios The Best 2025 comienzan a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), los premios The Best 2025 comienzan a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), los premios The Best 2025 comienzan a las 12:00 p.m.

En España, los premios The Best 2025 comienzan a las 6:00 p.m.

En Italia, los premios The Best 2025 comienzan a las 6:00 p.m.

En Alemania, los premios The Best 2025 comienzan a las 6:00 p.m.

En Francia, los premios The Best 2025 comienzan a las 6:00 p.m.

En Portugal, los premios The Best 2025 comienzan a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver los premios The Best 2025 en vivo por TV y streaming?

Los premios The Best 2025 serán transmitidos EN VIVO vía streaming por la página web de FIFA. Hasta el cierre de la nota no se ha confirmado un canal que transmita el evento EN DIRECTO.

Mejor Jugador

Ousmane Dembélé (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Mejor entrenador

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Mejor arquero

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (FC Barcelona)

