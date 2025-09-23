Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Europa League

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs River Plate por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Palmeiras vs River Plate - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefe YouTube

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Bolívar - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Once Caldas vs Independiente del Valle - DSports, DGO

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

11:45 a.m. | PAOK vs Maccabi Tel Aviv - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | FC Midtkylland vs Sturm Graz - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Betis vs Nottingham Forest - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Friburgo vs Basilea - Disney+
2:00 p.m. | Braga vs Feyenoord - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Nice vs Roma - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Malmo vs Ludogorets - Disney+
2:00 p.m. | GNK Dinamo vs Fenerbahce - Disney+
2:00 p.m. | Crvena Zvezda vs Celtic - Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Getafe vs Alavés - ESPN 4, Disney+
2:30 p.m. | Real Sociedad vs Mallorca - ESPN4, Disney+
2:30 p.m. | Atlético Madrid vs Rayo Vallecano - DSports, DGO

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

9:00 p.m. | Real España vs Plaza Amador - Disney+
9:00 p.m. | Xelajú vs Sporting Miguelito - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Uruguay

6:30 p.m. | Tacuarembó vs Peñarol - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Italia

10:00 a.m. | Parma vs Spezia - DSports 2, DSports+, DGO
11:30 a.m. | Hellas Verona vs Venezia - DSports+, DGO
2:00 p.m. | Como vs Sassuolo - DSports+, DGO

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

1:45 p.m. | Tottenham vs Doncaster Rovers - Disney+
1:45 p.m. | Newcastle vs Brandfort City - Disney+
1:45 p.m. | Huddersfield vs Manchester City - Disney+
1:45 p.m. | Port Vale vs Arsenal

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

1:00 p.m. | AZ Alkmaar vs PEC Zwolle - Disney+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

1:30 p.m. | Brujas vs Westerlo - DAZN

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

8:00 p.m. | Deportivo Pasto vs América de Cali - RCN

Partidos de hoy, Liga MX - México

10:00 p.m. | Atlético San Luis vs América - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Nicaragua

7:00 p.m. | Managua FC vs Walter Ferreti - FIFA+
9:00 p.m. | Diriangén FC vs Real Estelí - FIFA+

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | New York City vs Inter Miami - Apple TV
9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers - Apple TV

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Kayserispor vs Besiktas - ESPN 5, Disney+

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Copa Sudamericana Europa League LaLiga Carabao Cup

