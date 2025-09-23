Palmeiras vs River Plate: ¿a qué hora inicia y cómo ver la vuelta de cuartos de Copa Libertadores 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un Palmeiras en su mejor versión, y con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor.



Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán convertir al menos dos goles para avanzar a semifinales luego de salir derrotados en Buenos Aires, con tantos de Gustavo Gomes y Vitor Roque.

Palmeiras vs River Plate: altas y bajas para la vuelta de los cuartos de la Copa Libertadores 2025



Palmeiras no podrá contar con el delantero Paulinho, que se realizó una cirugía tras el Mundial de Clubes, mientras que Khellven aún es duda, pues se recupera de un trauma en el pie derecho.



River no contará con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, todos lesionados. Giuliano Galoppo, en cambio, regresa tras suspensión y Lautaro Rivero, que tenía una molestia en el gemelo, estará disponible.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs River Plate en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el miércoles 24 de septiembre en el Estadio Allianz Parque. El recinto tiene una capacidad para 43.713 espectadores.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs River Plate en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 7:30 p.m. En Argentina , el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 9:30 p.m. En Uruguay, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil , el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Palmeiras vs River Plate comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Palmeiras vs River Plate en vivo por TV y streaming?

El partido de Palmeiras contra River Plate será transmitido por ESPN, Telefe, FOX Sports (Argentina) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Palmeiras vs River Plate: Alineaciones posibles

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Juan Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.