Atlético Mineiro vs Bolívar en vivo: ¿a qué hora juegan en Brasil y dónde ver vuelta de cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Atlético Mineiro vs Bolívar en duelo por Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro vs Bolívar en duelo por Copa Sudamericana. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Atlético Mineiro es el favorito para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Atlético Mineiro y Bolívar medirán fuerzas este miércoles en suelo brasileño en el partido que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana sin aparentes ventajas tras el 2-2 de la ida en La Paz y con importantes bajas para ambos equipos.

Las ausencias en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte se remontan al partido de ida en el estadio Hernando Siles.

Jorge Sampaoli no contará con el atacante argentino Tomás Cuello, quien, tras lesionarse en la cancha del Bolívar, deberá someterse a una cirugía por una fractura del peroné que lo dejará fueras de las canchas hasta el próximo año.

Mientras que la baja obligada en Bolívar será el defensor argentino Ignacio Gariglio, que fue expulsado y dejó a los locales con diez jugadores a los 55 minutos.

Atlético Mineiro vs Bolívar: ¿Cómo llegan a la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

Atlético Mineiro llega a esta instancia tras perder por 1-0 ante Botafogo por el Brasileirao, mientras que Bolívar ganó 3-2 a Academia del Balompié Boliviano en su liga local.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Mineiro vs Bolívar en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el miércoles 24 de septiembre en el Estadio Arena MRV en la ciudad de Belo Horizonte. El recinto tiene una capacidad para 44.892 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs Bolívar en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Atlético Mineiro vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Mineiro vs Bolívar en vivo?

El partido de Bolívar ante Atlético Mineiro será transmitido por D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Mineiro vs Bolívar: Alineaciones posibles

Atlético Mineiro: Everson; Alonso, Lyanco, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Hulk y Rony.

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, José Sagredo; Damián Batallini, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Antonio Melgar; Daniel Cataño, Jhon Velásquez; y Martín Cauteruccio.

Atlético Mineiro vs Bolívar: ¿Quién es favorito para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana?

Casa de apuestasA. MineiroEmpateBolívar
Apuesta Total1.335.339.00
Betsson1.324.958.30
Betano1.375.608.75

