Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: juegan en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 am de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Cienciano vs Alianza Lima: altas y bajas para el duelo en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025
Alianza Lima no contará con seis jugadores para el duelo ante Cienciano. No estarán Alessandro Burlamaqui y Pablo Lavandeira, ambos por lesión; y Renzo Garcés porque arrastra una suspensión. Los otros jugadores que no han sido considerados para el duelo son Jesús Castillo, Guillermo Enrique y Alexander Succar.
¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Alianza Lima en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?
El partido entre Cienciano vs Alianza Lima está programado para el domingo 28 de septiembre en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42 056 espectadores.
¿A qué hora juegan Cienciano vs Alianza Lima en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.
- En Argentina, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.
- En Brasil, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Cienciano vs Alianza Lima comienza a las 8:00 p.m.
¿Qué canal transmite el Cienciano vs Alianza Lima en vivo por TV?
El canal que pasará el partido entre Cienciano vs Alianza Lima será L1 Max. Vía streaming, será por L1 Play. También podrás escuchar el duelo EN DIRECTO por medio de los 89.7 FM y 730 AM. En tanto, que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Cienciano vs Alianza Lima: Alineaciones posibles
Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.