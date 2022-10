Alianza Lima vs ADT por la Liga1 Betsson | Fuente: Alianza Lima

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs ADT por la final de Liga1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de Liga 1, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

3:00 p.m. Sporting Cristal vs Mannucci - Movistar Deportes

3:00 p.m. Melgar vs Alianza Atlético - Movistar TV

3:00 p.m. Alianza Lima vs ADT - Gol Perú

3:00 p.m. San Martín vs Cienciano - Gol Perú

3:00 p.m. Carlos Stein vs Binacional - Canal por confirmar

Partidos de hoy, LaLiga

8:00 a.m. Osasuna vs Real Valladolid - Star+, ESPN 2

10:15 a.m. Real Madrid vs Girona - Star+, ESPN 2

12:30 pm. Athletic Club vs Villarreal - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Real Sociedad vs Real Betis - DirecTV GO, DirecTV Sports





Partidos de hoy, Premier League

8:00 a.m. Arsenal vs Nottingham Forest - Star+, ESPN

11:15 a.m. Manchester United vs West Ham - Star+, ESPN





Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. Empoli vs Atalanta - Star+, ESPN

8:00 a.m. Spezia Calcio vs Fiorentina - Star+

8:00 a.m. Cremonese vs Udinese - Star+

1:45 p.m. Torino vs AC Milan - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1

8:00 a.m. Rennes vs Montpellier - Star+

10:05 a.m. Lorient vs Nice - Star+

1:45 p.m. Lyon vs Lille - Star+, TV Monde

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

1:00 p.m. Liverpool FC vs Nacional - Star+, GolTV

Partidos de hoy, Copa Argentina

5:30 p.m. Talleres Córdoba vs Patronato - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, FIFA Mundial Femenino Sub 17

5:00 a.m. Nigeria vs Aleania - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:30 a.m. Colombia vs España - DirecTV Sports, DirecTV Go

Partidos de hoy, Liga Colombiana

3:00 p.m. Unión Magdalena vs América de Cali - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Futve

4:30 p.m. Metropolitanos vs Monagas SC - Star+, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX

7:36 p.m. Pachuca vs Toluca - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

Partidos de hoy, MLS

1:00 p.m. Los Angeles FC vs Austin FC - Star+, ESPN 3

6:00 p.m. Philadelphia Union vs New York City - Star+, ESPN 4

Descubren que el virus de la influenza y el del RSV se pueden combinar y formar un nuevo patógeno

Dos virus respiratorios comunes pueden fusionarse para formar un virus híbrido capaz de evadir el sistema inmunitario humano e infectar las células pulmonares: es la primera vez que se observa una cooperación viral de este tipo. Los investigadores creen que los hallazgos podrían ayudar a explicar por qué las coinfecciones pueden provocar una enfermedad significativamente peor para algunos pacientes, incluida la neumonía viral difícil de tratar.