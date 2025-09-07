Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre España vs Turquía por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026

08:00 a.m. Georgia vs Bulgaria – FIFA+

11:00 a.m. Lituania vs Países Bajos – FIFA+

11:'0 a.m. Macedonia del Norte vs Liechtenstein – FIFA+

01:45 p.m. Bélgica vs Kazajistán – FIFA+

01:45 p.m. Polonia vs Finlandia – FIFA+

01:45 p.m. Turquía vs España – FIFA+

01:45 p.m. Luxemburgo vs Eslovaquia – FIFA+

01:45 p.m. Alemania vs Irlanda del Norte – FIFA+

Partidos de hoy, liga de Chile

01:00 p.m. Cobresal vs Palestino