Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 7 de setiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre España vs Turquía por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026
08:00 a.m. Georgia vs Bulgaria – FIFA+
11:00 a.m. Lituania vs Países Bajos – FIFA+
11:'0 a.m. Macedonia del Norte vs Liechtenstein – FIFA+
01:45 p.m. Bélgica vs Kazajistán – FIFA+
01:45 p.m. Polonia vs Finlandia – FIFA+
01:45 p.m. Turquía vs España – FIFA+
01:45 p.m. Luxemburgo vs Eslovaquia – FIFA+
01:45 p.m. Alemania vs Irlanda del Norte – FIFA+
Partidos de hoy, liga de Chile
01:00 p.m. Cobresal vs Palestino