Partidos de hoy, sábado 6 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Armenia vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 6 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Asia Sub 23 – AFC

03:30 a.m. Laos vs. Corea del Sur – FIFA+

07:30 a.m. Macao vs. Indonesia – FIFA+

Partidos de hoy, Amistoso Sub 19

10:00 a.m. Alemania vs. Italia – FIFA+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Montevideo Wanderers vs. Danubio – Disney+ Premium

4:00 p.m. Peñarol vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium

6:30 p.m. Boston River vs. River Plate M. – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

08:00 a.m. Letonia vs. Serbia – Disney+ Premium, ESPN 2

11:00 a.m. Inglaterra vs. Andorra – Disney+ Premium

11:00 a.m. Armenia vs. Portugal – Disney+, ESPN

1:45 p.m. San Marino vs. Bosnia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Austria vs. Chipre – Disney+ Premium

1:45 p.m. República Irlanda vs. Hungría – Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

11:00 a.m. Nigeria vs. Ruanda – FIFA+

Partidos de hoy, Liga de Colombia

2:00 p.m. Bucaramanga vs. Alianza – RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. Llaneros vs. Deportes Tolima – RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Unión Magdalena vs. Junior – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. Millonarios vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:30 p.m. Estoril Praia vs. Santa Clara – GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

7:30 p.m. Chicago Fire vs. New England Revolution – MLS Season Pass

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. LA Galaxy – MLS Season Pass

7:30 p.m. St. Louis City vs. FC Dallas – MLS Season Pass

Partidos de hoy, Supercopa Argentina

2:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba – Disney+ Premium