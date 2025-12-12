Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
por Erick Chavez

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 13 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Osasuna por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 13 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Atlético de Madrid vs Valencia - DSports, DGO
10:15 a.m. | Mallorca vs Elche - ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Barcelona vs Osasuna - DSports, DGO
3:00 p.m. | Getafe vs Espanyol - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | Liverpool vs Brighton - Disney+
10:00 a.m. | Chelsea va Everton - ESPN, Disney+
12:30 p.m. | Burnley vs Fulham - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs Wolverhampton - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Torino vs Cremonese - ESPN 4, Disney+
12:00 p.m. | Parma vs Lazio - Disney+
2:45 p.m. | Atalanta vs Cagliari - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Hoffenheim vs Hamburgo - Disney+
9:30 a.m. | Borussia Mönchengladbach vs Wolfsburgo - Disney+
9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs Ausburgo - ESPN 5, Disney+
12:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs Colonia - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Rennes vs Stade Brestois - ESPN 4, Disney+
1:00 p.m. | Metz vs PSG - ESPN 2, Disney+
3:05 p.m. | Paris FC vs Toulouse - ESPN 2 , TV5MONDE, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

7.00 p.m. | Racing vs Estudiantes - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Norwich vs Southampton - Disney+
10:00 a.m. | Wrexham vs Watford - ESPN 7, Disney+

Partidos de hoy, Copa - Colombia

5:00 p.m. | Atlético Nacional vs Medellín - Win Sports TV YouTube

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

10:30 a.m. | SC Telstar vs NEC Nijmegen - Disney+
2:00 p.m. | PSV vs Heracles - Disney+

Partidos de hoy, Copa Intercontinental - FIFA

12:00 p.m. | Flamengo vs Pyramids - DSports, DGO

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

2:45 p.m. | Anderlecht vs Sint.Truiden VV - DAZN

Partidos de hoy - Primera División - Portugal

10:30 a.m. | Casa Pia vs Gil Vicente - GolTV, GolTV Play
3:30 p.m. | Sporting vs AVS Futebol - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

3:30 p.m. | Delfín vs Aucas - ECDF
3:30 p.m. | Macará vs Deportivo Cuenca - ECDF

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Antalyaspor vs Galatasaray - Disney+

