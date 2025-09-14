Partidos de hoy, domingo, 14 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo, 14 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo, 14 de septiembre, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Melgar. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, LaLiga - España
7:00 a.m. | Celta vs. Girona - ESPN, Disney+
9:15 a.m. | Levante vs. Betis - ESPN, Disney+
11:30 a.m. | Osasuna vs Rayo Vallecano - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Barcelona vs. Valencia - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
12:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Cienciano - L1 Max
3:00 p.m. | Melgar vs. Universitario - L1 Max
5:30 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal - L1 Max
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
8:00 a.m. | Burnley vs. Liverpool - ESPN, Disney+
10:30 a.m. | Manchester City vs. Manchester United - ESPN, Disney+