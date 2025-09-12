Últimas Noticias
Melgar vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Melgar vs. Universitario: ¿cuándo juegan EN VIVO por el Clausura 2025?
Melgar vs. Universitario: ¿cuándo juegan EN VIVO por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles de la visita de Universitario a Melgar en Arequipa, un partidazo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

Partidazo a la vista. La reanudación de la Liga1 Te Apuesto 2025 ofrece como uno de sus partidos más atractivos en la octava fecha del Torneo Clausura el duelo entre el líder Universitario de Deportes y Melgar, en la altura arequipeña.

El rojinegro va recuperándose desde la llegada de Juan Reynoso al banquillo, quien con los días de descanso ha trabajado en potenciar su idea para no bajarse de la pelea por el título.

Universitario, aunque manda en el campeonato, acumula tres partidos seguidos sin triunfos entre todas las competencias y no contará con el suspendido Rodrigo Ureña.

Melgar vs Universitario: altas y bajas en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Melgar no podrá contar con Jhonny Vidales, expulsado en la fecha anterior, mientras que Universitario tiene suspendido a Rodrigo Ureña. Además, en los cremas se recuperaron de sus lesiones Alex Valera y Edison Flores.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Universitario EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de FBC Melgar ante el elenco crema de Universitario está programado para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Melgar vs Universitario EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m
  • En Venezuela, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m
  • En Uruguay, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 2:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m
  • En España, el partido entre Melgar vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m

¿Dónde ver el Melgar vs Universitario EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX, canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Melgar vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Melgar vs Universitario: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; César Inga, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Mathias Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán, Walter Tandazo; Gregorio Rodríguez, Christian Bordacahar y Jhamir D’Arrigo.

Melgar vs Universitario: últimos resultados

  • 24/08/2025 | ADT 2-2 Melgar – Clausura
  • 17/08/2025 | Melgar 2-1 Ayacucho – Clausura
  • 10/08/2025 | Sporting Cristal 1-0 Melgar – Clausura

  • 24/08/2025 | Universitario 0-0 Alianza Lima – Clausura
  • 21/08/2025 | Palmeiras 0-0 Universitario – Copa Libertadores
  • 17/08/2025 | Sport Huancayo 1-1 Universitario– Clausura

