Partidos de hoy, domingo 4 de agosto del 2024: horario y canales TV para ver EN VIVO la Liga 1 y Leagues Cup

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs UTC por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Mannucci - Liga 1 Max, Liga 1 Play

1:10 p.m. | Unión Comercio vs Melgar - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:20 p.m. | ADT vs Atlético Grau - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:00 p.m. | Universitario vs UTC - GOLPERU

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

1:00 p.m. | Unión Santa Fe vs River Plate - ESPN, Disney+, AFA Play

1:00 p.m. | Sarmiento vs Belgrano - TyC Sports, AFA Play

3:30 p.m. | Boca Juniors vs Barracas Central - ESPN, Disney+, AFA Play

6:00 p.m. | Lanús vs Tigres - ESPN, Disney+, AFA Play

6:00 p.m. | Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia - AFA Play

Partidos de hoy, Leagues Cup - Concacaf

3:00 p.m. | Atlanta United vs Santos Laguna - MLS Season Pass, Apple TV

7:00 p.m. | Pachuca vs Toronto - MLS Season Pass, Apple TV

7:00 p.m. | Philadelphia Union vs Cruz Azul - MLS Season Pass, Apple TV

7:00 p.m. | Orlando City vs San Luis MLS Season Pass, Apple TV

8:00 p.m. | St. Louis City vs FC Juárez - MLS Season Pass, Apple TV

9:30 p.m. | Chivas vs LA Galaxy - MLS Season Pass, Apple TV

9:30 p.m. | Seattle Sounders vs Necaxa - MLS Season Pass, Apple TV

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Corinthians vs Juventude - L1 Play

2:00 p.m. | Fluminense vs Bahía - L1 Play

2:00 p.m. | Paranaense vs Gremio - L1 Play

3:00 p.m. | Internacional vs Palmeiras - L1 Play

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

1:00 p.m. | Nacional vs Peñarol - GolTV, Disney+

Partidos de hoy, Concacaf Sub 20 - Concacaf

4:00 p.m. | Estados Unidos vs México - Disney

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

6:30 a.m. | Antwerp vs Anderlecht - Disney+

11:30 a.m. | Standard Liege vs Brujas - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:50 p.m. | Deportivo Cali vs Medellín - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Scottish Premiership - Escocia

7:30 a.m. | Dundee United vs Dundee FC - Disney+

10:30 a.m. | Celtic FC vs Kilmarnock - Disney+

Partidos de hoy, Supercopa - Países Bajos

11:00 a.m. | PSV vs Feyenoord - GolTV, GolTV Play