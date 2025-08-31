Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO liga de Argentina y España

Partidos de hoy, domingo 1 de setiembre del 2025.
Partidos de hoy, domingo 1 de setiembre del 2025. | Fuente: Deportivo La Coruña
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Leganés vs La Coruña. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 25 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga Betplay - Colombia

6:20 p.m. | Tolima vs Fortaleza 

7:30 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | Delfín vs Libertad FC - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | Gimnasia vs Atlético Tucumán - ESPN, Disney+

5:15 p.m. | Platense vs Godoy Cruz - ESPN, Disney+


Partidos de hoy, Segunda División - España

12:30 p.m. | Huesca vs Eibar - ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Leganés vs La Coruña - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Uruguay

5:00 p.m. | Cerro Largo vs Wanderers - ESPN, Disney+


Partidos de hoy, Liga Profesional - Venezuela

5:00 p.m. | Caracas vs Yaracuyanos - ESPN, Disney+


Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy fútbol en vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA