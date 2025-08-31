Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO liga de Argentina y España

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Leganés vs La Coruña. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 25 de agosto y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga Betplay - Colombia
6:20 p.m. | Tolima vs Fortaleza
7:30 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
7:00 p.m. | Delfín vs Libertad FC - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina
3:00 p.m. | Gimnasia vs Atlético Tucumán - ESPN, Disney+
5:15 p.m. | Platense vs Godoy Cruz - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Segunda División - España
12:30 p.m. | Huesca vs Eibar - ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Leganés vs La Coruña - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga Profesional - Uruguay
5:00 p.m. | Cerro Largo vs Wanderers - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga Profesional - Venezuela
5:00 p.m. | Caracas vs Yaracuyanos - ESPN, Disney+