Partidos de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO liga de Argentina y España

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Leganés vs La Coruña. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 25 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga Betplay - Colombia

6:20 p.m. | Tolima vs Fortaleza

7:30 p.m. | Santa Fe vs Once Caldas

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | Delfín vs Libertad FC - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. | Gimnasia vs Atlético Tucumán - ESPN, Disney+

5:15 p.m. | Platense vs Godoy Cruz - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

12:30 p.m. | Huesca vs Eibar - ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Leganés vs La Coruña - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Uruguay

5:00 p.m. | Cerro Largo vs Wanderers - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Venezuela

5:00 p.m. | Caracas vs Yaracuyanos - ESPN, Disney+