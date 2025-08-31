En todas partes: hinchas de Alianza Lima recibieron a la Selección Peruana en Montevideo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana llegó a Montevideo de cara a su enfrentamiento al choque contra Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Su llegada fue en medio de un caluroso recibimiento por parte de los hinchas de la bicolor, entre ellos un grupo de seguidores de Alianza Lima.

Los hinchas lucieron una banderola de Alianza y lograron que el volante Yoshimar Yotún se acerque a ellos para que les firme sus camisetas y se tome unas fotos para el recuerdo.

La delegación de futbolistas que abordaron el avión de Lima rumbo a Uruguay la componen los arqueros Carlos Cáceda y Diego Enríquez, los defensas Renzo Garcés, Miguel Trauco, Luis Abram, César Inga y Matías Lazo, los mediocampistas Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Jairo Concha, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari, así como los delanteros José Rivera, Andy Polo y Kevin Quevedo.

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

Hinchas reciben a la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

Jueves 4 de septiembre

► Uruguay vs Perú

6:30 P.M. | Estadio Centenario (Montevideo) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes.

► Paraguay vs Ecuador

6:30 P.M. | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | TV: Movistar Eventos 2.

► Argentina vs Venezuela

6:30 P.M. | Estadio Monumental (Buenos Aires) | TV: GOLPERU.

► Colombia vs Bolivia

6:30 P.M. | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | TV: Movistar Eventos 1.

► Brasil vs Chile

7:30 P.M. | Estadio Maracaná (Río de Janeiro) | TV: Movistar Deportes Youtube

► Partidos en horario peruano y programación de TV local.