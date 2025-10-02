Partidos de hoy, 3 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Copa Libertadores Femenina

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 3 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV este jueves 2 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs UTC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs UTC - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
2:00 p.m. | Osasuna vs Getafe - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:00 p.m. | Bournemouth vs Fulham - ESPN 2, Disney
Partidos de hoy, Serie A - Italia
1:45 p.m. | Hellas Verona vs Sassuolo - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
1:30 p.m. | Hoffenheim vs Koln - ESPN 5, Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
1:45 p.m. | Paris FC vs Lorient - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
2:00 p.m. | River Plate vs Liverpool - Disney+
5:00 p.m. | Montevideo City vs Miramar Misiones - Disney+, GolTV
Partidos de hoy, Copa Libertadores Feminna - Conmebol
2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia - Pluto TV
6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo - Pluto TV
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA
3:00 p.m. | Ucrania vs Paraguay - DSports, DGO, FIFA+
3:00 p.m. | Panamá vs Corea del Sur - DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Egipto vs Chile - DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Japón - DSports, DGO, FIFA+
Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica
1:45 p.m. | Gent vs Charleroi - DAZN
Partidos de hoy, Segunda División - España
1:30 p.m. | Ceuta vs Eibar - Disney+
Partidos de hoy, Primera Divsión - Colombia
7:30 p.m. | Deportivo Cali vs Deportivo Pereira - RCN
Partido de hoy, Liga MX - México
8:00 p.m. | Necaxa vs Pachuca - Claro Sports, Pluto TV
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
2:15 p.m. | Casa Pía vs Estoril - GolTV, GolVTV Play
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
5:00 p.m. | Tigre vs Defensa y Justicia - TyC Sports
7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Central Córdoba - Disney+
7:15 p.m. | Unión vs Aldosivi - TyC Sports
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Trabzonspor vs Kayserispor - Disney+