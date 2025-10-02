Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, 3 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Copa Libertadores Femenina

Partidos de hoy, 3 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Partidos de hoy, 3 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Comerciantes Unidos
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 3 de octubre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV este jueves 2 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs UTC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs UTC - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Osasuna vs Getafe - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Bournemouth vs Fulham - ESPN 2, Disney

Partidos de hoy, Serie A - Italia

1:45 p.m. | Hellas Verona vs Sassuolo - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. | Hoffenheim vs Koln - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

1:45 p.m. | Paris FC vs Lorient - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

2:00 p.m. | River Plate vs Liverpool - Disney+
5:00 p.m. | Montevideo City vs Miramar Misiones - Disney+, GolTV

Partidos de hoy, Copa Libertadores Feminna - Conmebol

2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia - Pluto TV
6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo - Pluto TV

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA

3:00 p.m. | Ucrania vs Paraguay - DSports, DGO, FIFA+
3:00 p.m. | Panamá vs Corea del Sur - DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Egipto vs Chile - DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Japón - DSports, DGO, FIFA+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

1:45 p.m. | Gent vs Charleroi - DAZN

Partidos de hoy, Segunda División - España

1:30 p.m. | Ceuta vs Eibar - Disney+

Partidos de hoy, Primera Divsión - Colombia

7:30 p.m. | Deportivo Cali vs Deportivo Pereira - RCN

Partido de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Necaxa vs Pachuca - Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

2:15 p.m. | Casa Pía vs Estoril - GolTV, GolVTV Play

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs Defensa y Justicia - TyC Sports
7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Central Córdoba - Disney+
7:15 p.m. | Unión vs Aldosivi - TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Trabzonspor vs Kayserispor - Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Femenina 2025 Copa Libertadores Femenina Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Premier League Serie A LaLiga Ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA