Comerciantes Unidos vs. UTC: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Comerciantes Unidos vs. UTC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de la segunda parte de la temporada, tanto Comerciantes Unidos como UTC pelean por no descender. En el Acumulado, los de Cutervo son decimoséptimos con 23 puntos, mientras que el popular 'Gavilán' está una casilla por encima con 25 unidades.

¿Cómo llegan Comerciantes Unidos y UTC a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

El elenco de Comerciantes Unidos viene de empatar a uno con Sport Boys. Por su parte, el elenco cajamarquino llega de ganarle 2-0 a Los Chankas.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs UTC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 3 de octubre en el Estadio Julio Maldonado Gamarra. El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs UTC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 3:00 p.m. En Argentina, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Comerciantes Unidos vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs UTC en vivo por TV?

El partido de Comerciantes Unidos contra UTC será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Comerciantes Unidos vs UTC: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Rotceh Aguilar, Yordi Vílchez, Nahuel Tecilla, Paolo Méndez; Keyvin Paico; Pablo Cárdenas, José Marina, Julián Marchioni; Alexander Lecaros y Matías Sen.

UTC: Diego Campos; Anthony Rosell, Luis Garro, José Luján, Piero Serra; Erinson Ramírez, Cristian Mejía, André Vásquez; Juan Vega, Fredy Oncoy y Jarlin Quintero.