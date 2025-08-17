Partidos de hoy, lunes 18 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Italia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Spezia de Gianluca Lapadula vs Sampdoria. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 18 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Elche vs Betis - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa de Italia - Italia

11:00 a.m. | Audace vs Hellas Verona

11:30 a.m. | Spezia vs Sampdoria

1:45 p.m. | Udinese vs Carrarese Calcio 1908

2:15 p.m | Torino vs Modena

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Leeds vs Everton - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao Serie A

6:00 p.m. | Mirassol vs Cruzeiro - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga BetPlay - Colombia

5:15 p.m. | Junior vs Bucaramanga - Win Sports +

7:30 p.m. | Pasto vs Medellín - Win Sports +

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

2:00 p.m. | Talleres vs San Martín - ESPN, Disney+