Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Partidos de hoy, lunes 18 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Italia

Gianluca Lapadula de Spezia.
Gianluca Lapadula de Spezia. | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 18 de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Spezia de Gianluca Lapadula vs Sampdoria. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 18 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Elche vs Betis - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa de Italia - Italia

11:00 a.m. | Audace vs Hellas Verona 

11:30 a.m. | Spezia vs Sampdoria 

1:45 p.m. | Udinese vs Carrarese Calcio 1908

2:15 p.m | Torino vs Modena

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Leeds vs Everton - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao Serie A

6:00 p.m. | Mirassol vs Cruzeiro - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga BetPlay - Colombia

5:15 p.m. | Junior vs Bucaramanga - Win Sports +

7:30 p.m. | Pasto vs Medellín - Win Sports +

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

2:00 p.m. | Talleres vs San Martín - ESPN, Disney+

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy fútbol en vivo LaLiga

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA