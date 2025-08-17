LaLiga EA Sports: Elche se va a enfrentar de local con Betis en la Fecha 1

Toda la previa del duelo entre Elche y Betis. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero mañana a las 14:00 horas.

El duelo entre Elche y los Verdiblancos será mañana uno de los partidos de la nueva temporada de la Liga. El encuentro se jugará en el estadio Martínez Valero, desde las 14:00 horas.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Betis.

¿En qué jornada juega el clásico Betis?

Betis y Sevilla chocarán en el Derbi de Sevilla durante la jornada 14.

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Atlético de Madrid: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Alavés: 22 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

