LaLiga EA Sports: Elche se va a enfrentar de local con Betis en la Fecha 1

Elche se va a enfrentar de local con Betis en la Fecha 1
Toda la previa del duelo entre Elche y Betis. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero mañana a las 14:00 horas.

El duelo entre Elche y los Verdiblancos será mañana uno de los partidos de la nueva temporada de la Liga. El encuentro se jugará en el estadio Martínez Valero, desde las 14:00 horas.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Betis.

¿En qué jornada juega el clásico Betis?

Betis y Sevilla chocarán en el Derbi de Sevilla durante la jornada 14.


Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Atlético de Madrid: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Alavés: 22 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Betis, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

