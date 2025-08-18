Últimas Noticias
Cienciano vs Bolívar en vivo: ¿a qué hora juegan en Cusco y dónde ver la vuelta de octavos de Copa Sudamericana 2025?

Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2025.
Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana 2025. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cienciano buscará revertir la ventaja de Bolívar jugando como local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tras perder 2-0 en La Paz, Cienciano saldrá ante Bolívar con la consigna de revertir este miércoles la eliminatoria. El 'Papa' contará con el aliento de sus hinchas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Cienciano contará con lo mejor de su plantilla en búsqueda de un resultado por encima de dos goles para asegurar su pase a la siguiente instancia de la Sudamericana.

Cienciano vs Bolívar: altas y bajas para la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana 2025

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Bolívar en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Cienciano vs Bolívar se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco (Lima). El recinto tiene capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Bolívar en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 6:00 p.m.
  • En España, el partido Cienciano vs Bolívar comienza a las 12:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Cienciano vs Bolívar en vivo por TV?

El partido entre Bolívar vs Cienciano se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz (Bolivia). El recinto tiene capacidad para 41 143 espectadores.

Cienciano vs Bolívar: alineaciones posibles

Cienciano: Ignacio Barrios, Leonel Galeano, Maximiliano Amondaraí, José Valoyes; Cristian Neira, Yimmy Gamero, Claudio Torrejón, Agustín González; Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés.

Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano; Damián Batallini, Antonio Melgar, Patricio Rodríguez; Martín Cauteruccio.

Cienciano vs Bolívar: últimos resultados

Bolívar 2-0 Cienciano - 13 de agosto del 2025

Bolívar 2-1 Cienciano - 29 de enero del 2012

Cienciano 1-3 Bolívar - 25 de enero del 2012

Bolívar 2-3 Cienciano - 28 de marzo del 2007

Cienciano 5-1 Bolívar - 8 de marzo del 2007

Tags
Cienciano Bolívar Copa Sudamericana

