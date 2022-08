Partidos de hoy, Perú, 6 de agosto: horarios y resultados | Fuente: @BocaJuniors

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cantolao vs. Sporting Cristal por Liga 1 Betsson.. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Ligue 1 y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, 6 de agosto 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga MX -México



7:05 p.m. Monterrey vs. León -Star+



9:05 p.m. Santos Laguna vs. Cruz Azul -Star+



Partidos de hoy, Liga 1 Betsson -Perú

11:00 San Martín vs. Alianza Atlético -GOLPERÚ

1:15 p.m. Cantolao vs. Sporting Cristal -GOLPERÚ

3:30 p.m. Binacional vs. Ayacucho FC -GOLPERÚ

6:00 p.m. Sport Huancayo vs. ADT -GOLPERÚ





Partidos de hoy,Premier League -Inglaterra



06:30 a.m. Fulham vs. Liverpool -Star+ y ESPN



09:00 a.m. Tottenham vs. Southampton -Star+



09:00 a.m. Newcastle vs. Nottingham Forest -Star+



09:00 a.m. Leed Utd vs. Wolverhampton -Star+ y ESPN



09:00 a.m. Bournemouth vs. Aston Villa -Star+



11:30 a.m. Everton vs. Chelsea -Star+ y ESPN



Partidos de hoy, Eredivisie -Paises Bajos



09:30 a.m. Fortuna Sittard vs. Ajax -Star+ y ESPN



1:00 p.m. PSV vs. Emmen -Star+



Partidos de hoy, Bundesliga -Alemania

08:30 a.m. Wolfsburgo vs. Werder Bremen -Star+



08:30 a.m. Augsburg vs. Freiburg -Star+



08:30 a.m. Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim -Star+



08:30 a.m. Union Berlín vs. Hertha Berlin -Star+



08:30 a.m. Bochum vs. Mainz 05 -Star+



11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen -Star+

Partidos de hoy, Copa Italia



2:15 p.m. Torino vs. Palermo SSD -Star+

Partidos de hoy,Ligue 1 -Francia



10:00 a.m. Strasbourg vs. AS Monaco -Star+ y ESPN 2

2:00 p.m. Clermont vs. PSG -Star+ y ESPN





Partidos de hoy,Liga Portugal



12: 00 p.m. Estoril Praia vs. FC Famalicao -GolTV

2:30 p.m. FC Porto vs. Marítimo -GolTV

Partidos de hoy, MLS -Estados Unidos



2:00 p.m. Atlanta United vs. Seattle Sounders -Star+

6:00 p.m. Charlotte FC vs. Chicago Fire -Star+

6:30 p.m. DC United vs. New York RB- Star+

6:30 p.m. Columbus vs. New York City -Star+

6:30 p.m. Orlando City vs. New England -Star+

6:30 p.m. FC Cincinnati vs. Philadelphia Union -Star+

7:00 p.m. Nashville vs. Toronto FC -Star+

7:30 p.m. Sporting KC vs. LA Galaxy -Star+

8:00 p.m. Colorado Rapids vs. Minnesota Utd -Star+

8:00 p.m. Austin FC vs. San Jose -Star+

9:00 p.m. Real Salt Lake vs. Los Angeles FC -Star+

9:30 p.m. Portland vs. FC Dallas -Star+

Partidos de hoy,Liga Pro -Ecuador



3:00 p.m. Orense SC vs. Independiente del Valle -Star+

5:30 p.m. Guayaquil City vs. Macará -Star+

8:00 p.m. Delfín SC vs. Emelec -Star+

Partidos de hoy, Liga Profesional -Argentina



11:00 a.m. Arsenal vs. Atlético Tucumán -TyC Sports y AFA Play

1:00 p.m. Barracas Central vs. Racing -Star+

4:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Vélez -TyC Sports

4:00 p.m. Talleres Córdoba vs. Argentinos Juniors - Star+

7;00 p.m. Boca Juniors vs. Platense -ESPN y Star+





Partidos de hoy, Amistosos Internacionales



1:30 p.m. Intern Milán vs. Villareal -Star+ y ESPN 2

2:00 p.m. Real Betis vs. Fiorentina -Star+





