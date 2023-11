Partidos de hoy, miércoles 1 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Rey, MLS, y Copa de la Liga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Udinese vs. Cagliari por Copa Italia. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 1 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Allianz Cup – Portugal

3:15 p.m. SC Braga vs. Casa Pia – STAR+





Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Saprissa vs. Motagua – STAR+

9:15 p.m. Alajuelense vs. Herediano – STAR+





Partidos de hoy, DFB Pokal – Alemania

12:00 p.m. Borussia Dortmund vs. Hoffenheim – STAR+, ESPN 2

12:00 p.m. Friburgo vs. Paderborn 07 – STAR+

12:00 p.m. Holstein Kiel vs. Magdeburg – STAR+

12:00 p.m. Sandhausen vs. Bayer Leverkusen – STAR+

2:45 p.m. Nürnberg vs. Hansa Rostock – STAR+

2:45 p.m. Hertha Berlin vs. Mainz – STAR+

2:45 p.m. FC Saarbrücken vs. Bayern Munich – STAR+

2:45 p.m. Viktoria Colonia vs. Eintracht Frankfurt – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

6:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Racing Club – Fanatiz, AFA Play, STAR+

Partidos de hoy, Copa del Rey – España

06:00 a.m. Badalona vs. Cádiz CF – D Sports, DGO

06:00 a.m. San Roque Lepe vs. Girona – D Sports, DGO

06:00 a.m. At. Lugones vs. Rayo Vallecano – D Sports, DGO

09:30 a.m. Quintanar vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

09:30 a.m. Turégano CF vs. Celta de Vigo – D Sports, DGO

12:30 p.m. CD Buñol vs. Real Sociedad – D Sports, DGO

12:30 p.m. CF Tardienta vs. Getafe – D Sports, DGO

2:30 p.m. Hernán Cortés vs. Real Betis – D Sports, DGO

3:30 p.m. UE Rubí vs. Athletic Club – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Coppa Italia

09:00 a.m. Genoa vs. AC Reggiana – STAR+

3:00 p.m. Cagliari vs. Udinese – STAR+





Partidos de hoy, EFL Carabao Cup – Inglaterra

2:30 p.m. West Ham vs. Arsenal – STAR+

2:45 p.m. Everton vs. Burnley – STAR+

2:45 p.m. Chelsea vs. Blackburn Rovers – STAR+

2:45 p.m. Bounermouth vs. Liverpool – STAR+

2:45 p.m. Ipswich vs. Fulham – STAR+

3:15 p.m. Manchester Unitedd vs. Newcastle – STAR+





Partidos de hoy, Liga Expansión MX – México

6:05 p.m. Tlaxcala vs. Correcaminos – STAR+

8:05 p.m. Cancún FC vs. Mineros Zacatecas – STAR+





Partidos de hoy, Liga MX – México

10:00 p.m. Atlético San Luis vs. América – STAR+

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. LDU Quito vs. U. Católica – GolTV, STAR+





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Corinthians vs. At. Paranaense – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

5:00 p.m. Internacional vs. América MG – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, DAZN

6:00 p.m. Flamengo vs. Santos – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

6:00 p.m. Coritiba vs. Gremio – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:30 p.m. Botafogo vs. Palmeiras – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, Globo





