Partidos de hoy, Perú, 11 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: KHALED DESOUKI

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Al Hilal por el Mundial de Clubes. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 11 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. A. Cantolao vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. Binacional vs. Atlético Grau – Por confirmar

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

10:15 a.m. UD Almería vs. Real Betis – D Sports, D GO

12:30 p.m. Sevilla FC vs. Mallorca - D Sports, D GO

3:00 p.m. Valencia CF vs. Athletic Club - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. West Ham vs. Chelsea – STAR+

10:00 a.m. Arsenal vs. Brentford – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Souhampton vs. Wolves – STAR+

10:00 a.m. Fulham vs. Nottingham Forest – STAR+

10:00 a.m. Leicester City vs. Tottenham – STAR+

10:00 a.m. Crystal Palace vs. Brighton – STAR+

12:30 p.m. Bournemouth vs. Newcastle – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Empoli vs. Spezia Calcio – STAR+

12:00 p.m. US Lecce vs. AS Roma – STAR+

2:45 p.m. Lazio vs. Atalanta – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. Augsburgo – STAR+

09:30 a.m. Bayern Munich vs. Bochum – STAR+

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen – STAR+

09:30 a.m. Friburgo vs. Stuttgart – STAR+

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN 2

12:30 p.m. RB Leipzig vs. Union Berlin – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. Clermont vs. O. Marsella – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato uruguayo

07:45 a.m. CA Fénix vs. Montevideo City – STAR+

3:00 p.m. River Plate vs. Plaza Colonia – STAR+

5:30 p.m. Deportivo Maldonado vs. Racing Club – STAR+

Partidos de hoy, Copa de Campeones – Ecuador

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

2:00 p.m. PSV Eindhoven vs. Groningen – STAR+

Partidos de hoy, Mundial de Clubes – FIFA

10:30 a.m. Flamengo vs. Al Ahly - D Sports, D GO

2:00 p.m. Al Hilal vs. Real Madrid (FINAL) - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:30 p.m. América de Cali vs. La Equidad – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. UCV vs. La Guaira – GolTV Play

4:15 p.m. Portuguesa FC vs. Angostura FC – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX Clausura 2023 – México

6:00 p.m. Club América vs. Necaxa – TUDN, ViX

10:05 p.m. Pachuca vs. Chivas Guadalajara – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

1:00 p.m. Arouca vs. Santa Clara – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. Vitória SC vs. Portimonense - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. San Lorenzo vs. Godoy Cruz – Fanatiz, TyC Sports

3:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz

5:15 p.m. Platense vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Independiente – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Talleres de Córdoba vs. Boca Juniors – STAR+, ESPN, Fanatiz





