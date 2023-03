Partidos de hoy, Perú, 11 de marzo: resultados y canales de TV | Fuente: Liga 1

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Cusco FC por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 11 de marzo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

8:00 p.m. Alianza Lima vs. Cusco FC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

10:15 a.m. Elche vs. Real Valladolid – D Sports, D GO

12:30 p.m. Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano – STAR+, ESPN 3

3:00 p.m. Valencia vs. Osasuna - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Bournemouth vs. Liverpool – STAR+, ESPN 2

10:00 a.m. Tottenham vs. Nottingham Forest – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Everton vs. Brentford – STAR+

10:00 a.m. Leeds United vs. Brighton – STAR+

10:00 a.m. Brighton vs. West Ham – STAR+

10:00 a.m. Leicester City vs. Chelsea – STAR+

12:30 p.m. Crystal Palace vs. Manchester City – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. Empoli vs. Udinese – STAR+

12:00 p.m. Napoli vs. Atalanta – STAR+

2:45 p.m. Bologna vs. Lazio – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bayern Munich vs. Augsburgo – STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart – STAR+

09:30 a.m. Hertha Berlín vs. Mainz 05 – STAR+

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Borussia M’gladbach – STAR+

12:30 p.m. Schalke 04 vs. Borussia Dortmund – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Auxerre vs. Rennes – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

3:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. Plaza Colonia – STAR+

5:30 p.m. Nacional vs. Boston River – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. Deportivo Cali vs. Bucaramanga – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. Estudiantes Mérida vs. Rayo Zuliano – GolTV Play

4:15 p.m. Zamora FC vs. Mineros Guayana – GolTV Play

6:30 p.m. Metropolitanos vs. Deportivo Táchira – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Vitória SC vs. Arouca – GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. Vizela vs. SC Braga – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

3:00 p.m. San Lorenzo vs. Gimnasia LP – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Defensa y Justicia – Talleres - Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Belgrano vs. Lanús - Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Tigre – Fanatiz





NUESTROS PODCAST

Nuevo medicamento reduce el colesterol y puede reemplazar a las estatinas

Los medicamentos conocidos como estatinas son el tratamiento de primera elección para el colesterol alto, pero millones de personas que no pueden o no quieren tomar esas píldoras debido a los efectos secundarios pueden tener otra opción.