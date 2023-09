Partidos de hoy, martes 12 de septiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias Sudamericanas y Eliminatorias Eurocopa 2024

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Brasil por las Eliminatorias 2026. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 12 de septiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias Sudamericanas - Conmebol

3:00 p.m. Bolivia vs. Argentina - TV Pública, TyC Sports, Tigo

4:00 p.m. Ecuador vs. Uruguay - El Canal del Fútbol (ECDF), AUF TV, DIRECTV Sports, Antel TV y Movistar

5:00 p.m. Venezuela vs. Paraguay - Venevision, Tigo Sports, Movistar Deportes

7:30 p.m. Chile vs. Colombia - Chilevisión, RCN, Caracal, Movistar

9:00 p,m. Perú vs. Brasil - Movistar Deportes, América TV, ATV

Partidos de hoy, Eliminatorias Eurocopa 2024 - UEFA

1:45 p.m. Bélgica vs. Estonia - Sky Sports, UEFA TV

1:45 p.m. España vs. Chipre - RTVE Play, UEFA TV

1:45 p.m. Israel vs. Bielorrusia - UEFA TV

1:45 p.m. Italia vs. Ucrania - ESPN2, Star+, UEFA TV

1:45 p.m. Malta vs. Macedonia - UEFA TV

1:45 p.m. Noruega vs. Georgia - UEFA TV

1:45 p.m. Rumania vs. Kosovo - UEFA TV

1:45 p.m. Suecia vs. Austria - UEFA TV

1:45 p.m. Suiza vs. Andora - UEFA TV





Partidos de hoy, amistosos internacionales - FIFA

5:00 a.m. Qatar vs. Rusia - BeIN Sports

5:00 a.m. China vs. Siria - CCTV, Migu

7:20 a.m. Japón vs. Turquía - Dentsu Inc.

11:00 a.m. Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos - Teletica, Canal 7

11:30 a.m. Corea del Sur vs. Arabia Saudita - ESPN

1:45 p.m. Escocia vs. Inglaterra - ESPN, Star+

2:00 p.m. Alemania vs. Francia - ESPN, Star+

6:30 p.m. Uzbekistán vs. México - TUDN, Televisa

7:30 p.m. Estados Unidos vs. Omán - TUDN, Televisa

Partidos de hoy, Liga de Naciones – Concacaf

2:30 p.m. Cuba vs. Surinam - Concacaf YouTube, Concacaf GO

2:30 p.m. Guayana Francesa vs. Belice - Concacaf YouTube, Concacaf GO

2:30 p.m. San Vicente y las Granadinas vs. Bermudas - Concacaf YouTube, Concacaf GO

3:00 p.m. Islas Turcas y Caicos vs. Dominica - Concacaf YouTube, Concacaf GO

5:00 p.m. Guyana vs. Bahamas - Concacaf YouTube, Concacaf GO

6:06 p.m. Puerto Rico vs. Antigua & Barbuda - Concacaf YouTube, Concacaf GO

7:06 p.m. Jamaica vs. Haití - Concacaf YouTube, Concacaf GO

9:10 p.m. Honduras vs. Granada - Concacaf YouTube, Concacaf GO

