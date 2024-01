Partidos de hoy, miércoles 17 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa del Re y Copa Asia

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre León vs. Tigres por la Liga MX. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 17 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

2:00 p.m. | Valencia vs. Celta - DSports, DGO

3:00 p.m. | Osasuna vs. Real Sociedad - DSports, DGO

3:30 p.m. | Girona vs. Rayo Vallecano - DSports, DG

Partidos de hoy, Copa Asia - AFC

6:30 a.m. | Líbano vs. China - STAR+

9:30 a.m. | Tayikistán vs. Qatar - STAR+

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | León vs. Tigres - Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra

2:45 p.m. | Blackpol vs. Nottingham Forest - STAR+

Partidos de hoy, Copa de Bélgica - Bélgica

12:45 p.m. | Leuven vs. Antwerp - STAR+

2:30 p.m. | Saint-Gilloise vs. Anderlecht - STAR+

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay

5:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Belgrano - STAR+

7:45 p.m. | Nacional vs. Peñarol - STAR+

Partidos de hoy, Amistoso - Argentina

8:00 p.m. | River Plate vs. Monterrey - STAR+

