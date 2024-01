Jorge Fossati a RPP: "En marzo jugaremos amistosos con rivales centroamericanos en Lima"

Jorge Fossati, ya presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana, brindó este martes una entrevista exclusiva a RPP en la que se refirió a los retos que se le avecinan con la ‘bicolor’, como la Copa América 2024 en Estados Unidos y la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas.

El DT de 71 años debutará con el buzo en las fechas FIFA de marzo, periodo para el que reveló los rivales serán centroamericanos y tendrá a Lima como sede para ambos compromisos.

"Se avanzó con lo de los amistosos, en las próximas horas van a tener todo oficializado. La idea de jugar es en Perú, lo que se cayó sucedió por tema de contratos en Estados Unidos, no me desagradaba porque te adaptabas a canchas para la Copa América. Desde acá es un viaje corto. Hay algunos futbolistas en la MLS o México, los que viajarían más son los de Europa. Priorizando que hay que optimizar los tiempos, también nos fijamos en que los traslados no sean largos. Tuvimos ofrecimiento de ir a China. Yo prefiero enfrentar a equipos que sean parecidos a los que veremos en la Copa América", dijo.

¿Fossati vuelve al Monumental con la selección?

Desde Italia se señalaba que los tetracampeones se medirían a la Selección Peruana en Estados Unidos. Esta opción quedó de lado y la 'bicolor' actuará ahora en Lima, con la novedad de no poder utilizar el Estadio Nacional (separado por termas comerciales), con lo que deslizó se jugaría en el Monumental y el Alejandro Villanueva.

"Será rivales centroamericanos, está un 99% avanzado. Son dos selecciones de ahí, que últimamente han jugado contra Argentina, Uruguay y Brasil. Son rivales importantes, que nos permitirán enfrentar a elementos con características parecidas a las que veremos en la Copa América. El Estadio Nacional está ocupado. ¿Volver al Monumental? Ya se les va a informar. Y no solo el Monumental. Vamos arriba", apuntó.

Noticia en desarrollo…





